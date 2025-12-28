ফুটবল

নারী ফুটবল লিগ

লিগ শুরু কাল, অথচ এখনো অনুশীলনই করতে পারেনি অনেক দল

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
আগামীকাল শুরু হবে নারী ফুটবল লিগগ্রাফিকস: প্রথম আলো

অপেক্ষা শেষ। ‎দেড় বছর পর আগামীকাল মাঠে ফিরছে নারী ফুটবল লিগ। ১১ দলের এক মাসের লড়াই ঘিরে নেই তেমন প্রচারণা। দলবদলের এক দিন পরই শুরু হয়ে যাচ্ছে খেলা। শুধু তা–ই নয়, দলবদল শেষে নিবন্ধিত খেলোয়াড় তালিকাও প্রকাশ করেনি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। কোনো কোনো দল এখনো প্রস্তুতিই শুরু করতে পারেনি।

তবু লিগ শুরু হচ্ছে, দেশের নারী ফুটবলে এসেছে খানিক স্বস্তি। কমলাপুর স্টেডিয়ামের টার্ফে কাল বেলা সাড়ে তিনটায় প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ পুলিশ ফুটবল ক্লাবের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় ফ্লাডলাইটের আলোয় গতবারের চ্যাম্পিয়ন নাসরিন স্পোর্টস একাডেমির মুখোমুখি নবাগত বিকেএসপি ফুটবল ক্লাব। মাঠে নামার আগে পুলিশ মাত্র একটি অনুশীলন সেশন পেয়েছে। দলটির তারকা খেলোয়াড় মোসাম্মত সাগরিকার কণ্ঠেও তাই প্রস্তুতি নিয়ে কিছুটা আক্ষেপ। মাঠে নামার আগে আজ ডেমরা পুলিশ লাইনসে হওয়া সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় দলের এই স্ট্রাইকার বলেছেন, ‘সব টিমই ভালো। অনেক হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। যদিও দলের সবাইকে এখনো সেভাবে চিনি না।’

‎ফুটবলে বোঝাপড়াটা খুবই জরুরি। ম্যাচের আগের দিনও সাগরিকা তাঁর সতীর্থদের পুরোপুরি চিনতে পারেননি! অবশ্য পুলিশের কোচ ওয়ালী ফয়সাল বলছেন, ফুটবলারদের যেকোনো পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হয়, ‘আমি মনে করি, পেশাদার ফুটবলাররা যেকোনো পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকেন। আমাদের দলটা খারাপ হয়নি। সবাই কাল থেকেই মাঠে শতভাগ দেওয়ার চেষ্টা করবে।’‎

বাংলাদেশ পুলিশ ফুটবল ক্লাবে খেলবেন সাগরিকা
ছবি: প্রথম আলো

‎তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র, শামসুন্নাহার সিনিয়র, মনিকা চাকমা, মারিয়া মান্দাদের নিয়ে গড়া তারকাবহুল ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাবও পুরোদমে অনুশীলন শুরু করতে পারেনি। ফরাশগঞ্জের কর্মকর্তা বাবুরাম ঘোষ বললেন, সময়টা কম হয়ে গেছে, ‘মাত্র দলবদল শেষ হলো। কাল থেকে অনুশীলন শুরু হবে। আসলে এত কম সময়ে সবকিছু করা কঠিন।’

আরও পড়ুন

চলে গেলেন ফুটবলের ‘পিকাসো’

নবাগত রাজশাহী স্টারস সবার আগে দল গোছালেও আজ পর্যন্ত অনুশীলনে নামতে পারেননি ঋতুপর্ণা চাকমা-আফঈদা খন্দকাররা। জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জেলা থেকেও খেলোয়াড় নিয়েছে তারা। রাজশাহী স্টারসের ম্যানেজার মুশফিকুর রহমান বলেছেন, ‘নাবিল গ্রুপের অর্থায়নে রাজশাহী স্টারস এবার শক্তিশালী দলই গড়েছে। আমাদের লক্ষ্য শুধু চ্যাম্পিয়ন হওয়া নয়, তৃণমূল থেকে ফুটবলার তুলে এনে ভবিষ্যৎ জাতীয় দল গঠনেও অবদান রাখা।’

বর্তমান চ্যাম্পিয়ন নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি
বাফুফে

‎বাংলাদেশ আনসারের কোচ তৃষ্ণা চাকমা জানিয়েছেন, দল গোছানোর পর তাঁরা মাত্র দুই দিন অনুশীলন করেছেন, ‘আমরা দুই দিন সবাইকে অনুশীলনে একসঙ্গে পেয়েছি।’ আনসারের গোলকিপার কোচ সুহেলা মং জানিয়েছেন, সম্প্রতি তাঁরা ১৩ জেলা থেকে ৭০ জন খেলোয়াড় বাছাই করেন। সেই ৭০ জন থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ে ৩৮ জনকে নেওয়া হয়। তাঁদের নিয়েই আশা দেখছেন সুহেলা, ‘আমরা প্রথমবার নারী লিগে খেলব। বলব না যে আমরাই শিরোপা জিতব। তবে ভালো ফুটবল খেলবে মেয়েরা, এটা বলতে পারি। অন্তত সেরা পাঁচে থাকতে চাই।’

আরও পড়ুন

বিপিএলে বাংলাদেশিদের যত হ্যাটট্রিক

জাতীয় দল ও বয়সভিত্তিক দলের মেয়েরা যেহেতু ছয়টি দলের মধ্যে আছে, আমি মনে করি জমজমাট ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লিগ হবে।
মাহফুজা আক্তার , বাফুফের নারী কমিটির প্রধান

প্রথমবারের মতো লিগে চারজন করে বিদেশি ফুটবলার নিবন্ধনের সুযোগ থাকলেও রাজশাহী ও ফরাশগঞ্জ ছাড়া আর কেউ বিদেশি ফুটবলার দলে নেয়নি। রাজশাহী নেপালি দুই ডিফেন্ডার বিমলা বিকে, দিপা শাহীকে নিয়েছে। ফরাশগঞ্জও নেপাল জাতীয় দলের দুই ডিফেন্ডার পূজা রানা ও সমীক্ষা ঘিমিরেকে দলভুক্ত করেছে।

‎সব দলে জাতীয় দলের ফুটবলারও নেই। ছয়টি দলে জাতীয় দল ও বয়সভিত্তিক দলের খেলোয়াড়েরা আছে। তবু লিগটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে, বিশ্বাস বাফুফে নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তারের। কাল সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, ‘জাতীয় দল ও বয়সভিত্তিক দলের মেয়েরা যেহেতু ছয়টি দলের মধ্যে আছে, আমি মনে করি জমজমাট ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লিগ হবে।’

সিঙ্গেল লিগ ভিত্তিতে প্রতি দলের ম্যাচ হবে ১০টি। ‎মাত্র এক মাসেই লিগ শেষ (৩০ জানুয়ারি)। বেশ কয়েকটি রাউন্ডে এক দিনেই রাখা হয়েছে পাঁচটি ম্যাচ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খেলা হবে। কিন্তু কেন? মাহফুজা আক্তারের ভাষ্য, ‘সময় কম, তাই এক দিনে পাঁচ ম্যাচ রাখা হয়েছে।’

আরও পড়ুন

শূন্য রানে আউট হলে কথা বলা যাবে, সেঞ্চুরি করলে ‘না’—স্ত্রীর ক্রিকেটজ্ঞান নিয়ে যে গল্প শোনালেন সৌম্য

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফুটবল থেকে আরও পড়ুন