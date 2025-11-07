ঢাকায় ব্রাজিল–আর্জেন্টিনার ক্লাব নিয়ে সুপার কাপ, আসছেন কিংবদন্তি কাফুও

ঢাকায় ব্রাজিল–আর্জেন্টিনার ক্লাব নিয়ে সুপার কাপ, আসছেন কিংবদন্তি কাফুও
আগামী ডিসেম্বরে ঢাকায় বসছে লাতিন–বাংলা ফুটবল সুপার কাপ। প্রতিযোগিতায় স্বাগতিক বাংলাদেশ ছাড়াও অংশ নেবেন ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব–২০ পর্যায়ের ফুটবলাররা।
এ উপলক্ষে আগামী ১১ ডিসেম্বর ঢাকায় আসছেন দুবারের বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি কাফু। পাশাপাশি আর্জেন্টিনার শুভেচ্ছাদূত হিসেবে আসতে পারেন হুয়ান সেবাস্তিয়ান ভেরন, গাব্রিয়েল বাতিস্তুতা কিংবা ক্লদিও ক্যানেজিয়া—এই তিনজনের একজন।
আজ রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন আয়োজক প্রতিষ্ঠান এ এফ বক্সিং প্রমোশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম ডি আসাদুজ্জামান।
প্রতিযোগিতা আয়োজন ও কাফুকে আনার বিষয়ে আসাদুজ্জামান বলেন, ‘এই টুর্নামেন্ট করার মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের তরুণ ফুটবলারদের উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করা। আমরা কাফুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তাঁর সঙ্গে চুক্তিও হয়েছে। আশা করি, আগামী মাসে তিনি ঢাকায় আসবেন। আমরা ভেরন, বাতিস্তুতা, ক্যানেজিয়ার সঙ্গেও কথা বলছি। তাঁদের একজন আসতে পারেন। এখনো সেটা চূড়ান্ত হয়নি।’
তিন দলের সুপার কাপে খেলতে আগামী ২ ডিসেম্বর ঢাকায় আসছে আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসভিত্তিক স্থানীয় ক্লাব আতলেতিকো চার্লোনের অনূর্ধ্ব–২০ দল। যারা মূলত স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট ও প্রীতি ম্যাচ খেলে থাকে। এর এক দিন পর আসবে ব্রাজিলের সাও বার্নার্দো ক্লাবের অনূর্ধ্ব–২০ দল। ক্লাবটি ব্রাজিলের তৃতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশ নেয়।
বাংলাদেশ দল গঠন করা হবে অনূর্ধ্ব–১৭, ২০ ও ২৩ দলের বাছাইকৃত ফুটবলারদের নিয়ে। সংবাদ সম্মেলনে বাফুফের টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান কামরুল হাসান বলেন, ‘আমরা এটাকে ইতিবাচকভাবে দেখছি। ম্যাচগুলো জাতীয় স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হবে। অনূর্ধ্ব–১৭, ২০ ও ২৩ দল থেকে বাছাই করে বাংলাদেশ দল গঠন করা হবে।’
৫ থেকে ১১ ডিসেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে হবে প্রতিযোগিতার তিনটি ম্যাচ। সাধারণ দর্শকেরা টিকিট কেটে ম্যাচগুলো উপভোগ করতে পারবেন। টিকিটের দাম এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। প্রথম দিন বাংলাদেশ খেলবে ব্রাজিলের বিপক্ষে। এরপর ৮ ডিসেম্বর প্রতিপক্ষ হবে আর্জেন্টিনা। আর ১১ ডিসেম্বর তৃতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে ব্রাজিল–আর্জেন্টিনার আমন্ত্রিত দুই ক্লাব।