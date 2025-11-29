চোট নিয়েও যে কারণে খেললেন নেইমার, পেলেন গোলও

চোট নিয়েও যে কারণে খেললেন নেইমার, পেলেন গোলও
ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ‘গ্লোবো’ গত মঙ্গলবার জানিয়েছিল, বাঁ পায়ের হাঁটুতে মেনিসকাস চোটে পড়েছেন নেইমার। সান্তোস ফরোয়ার্ডের এ বছর আর মাঠে না নামার সম্ভাবনাই বেশি।
ক্লাবের চিকিৎসক এবং নেইমারের ব্যক্তিগত স্টাফরা সুস্থ হয়ে উঠতে তাঁকে এ বছর মাঠে না নামার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারণ সামনে ২০২৬ বিশ্বকাপ। নেইমার দুই বছরের বেশি সময় হলো ব্রাজিল জাতীয় দলের বাইরে। এমন পরিস্থিতিতে তাঁকে নিয়ে কেউ অতিরিক্ত ঝুঁকি নিতে চাননি।
কিন্তু সবাইকে অবাক করে ব্রাজিলিয়ান সিরি আ-তে আজ সান্তোসের হয়ে মাঠে নামেন নেইমার। স্পোর্টের বিপক্ষে সান্তোসের ৩-০ গোলের জয়ে একটি গোল করার পাশাপাশি সতীর্থকে দিয়েও গোল করান ব্রাজিলিয়ান তারকা।
জয়ের পর চোট নিয়ে খেলার ব্যাখ্যা দেন নেইমার। সান্তোসকে ব্রাজিলিয়ান সিরি আ-তে টিকে থাকতে সাহায্য করতেই মাঠে নেমেছেন বলে জানান, ‘চোটটি দুঃখজনক ও বিরক্তিকর। কিন্তু আমাকে কিছু করা থেকে এটা (চোট) বিরত রাখতে পারবে না। এ কারণেই খেলছি। এখন সান্তোসকে নিয়ে ভাবার সময়। সান্তোসকে এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে তারা যোগ্য, সেটা হলো ব্রাজিলিয়ান সিরি আ।’
ম্যাচের ২৫ মিনিটে গোল করা নেইমার সতীর্থ হোয়াও সিমিতকে দিয়ে একটি গোলও করান। ৮৯ মিনিট পর্যন্ত মাঠে ছিলেন। বাঁ পায়ে প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিয়েই মাঠে নেমেছিলেন তিনি। চিকিৎসকের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে খেলেছেন কি না—এই প্রশ্নের উত্তরে নেইমার বলেন, ‘এগুলো অভ্যন্তরীণ বিষয়। আমি চিকিৎসকদের অগ্রাহ্য করিনি। এটা যৌথ সিদ্ধান্ত। তবে আমাকে এটা করতে হতো।’
এই জয়ে ৩৬ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে সিরি আ পয়েন্ট টেবিলে দুই ধাপ লাফিয়ে ১৫তম স্থানে উঠে এল সান্তোস। ৩৫ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে অবনমন অঞ্চলে থাকা ভিতোরিয়ার (১৭তম) চেয়ে ২ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে সান্তোস। সিরি আ-তে আর দুই ম্যাচ খেলবে ক্লাবটি। আগামী বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় ভোরে নিজেদের পরের ম্যাচে জুভেন্তুদের মুখোমুখি হবে সান্তোস। নেইমার এই ম্যাচেও খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
স্পোর্টের বিপক্ষে ম্যাচে বিরতির সময়ও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন নেইমার, ‘সত্যি বলতে কিছু ঠিক নেই। কিন্তু আমি এবং চিকিৎসক যা জানি সেটা মানুষেরও জানতে হবে। নিজের ক্যারিয়ারকে আমি বিপদে ফেলব না। নিজের জন্য যেটা সবচেয়ে ভালো আমি সেটাই করার চেষ্টা করছি। অনেকে অনেক কিছুই বলেন। দুঃখ লাগে। খুব হতাশ লাগে। আমিও মানুষ। আমি যেসব আজেবাজে কথা শুনি, সেসব কারোরই প্রাপ্য নয়। আপনারা যাঁরা লেখেন (সাংবাদিক), তাঁদেরও খুব সাবধান হতে হবে। এটা মানুষের মনের জন্য খুব ক্ষতিকর।’
বাংলাদেশ সময় গত ২০ নভেম্বর সকালে ব্রাজিলিয়ান সিরি আ-তে মিরাসলের বিপক্ষে সান্তোসের ১-১ ড্র ম্যাচে বাঁ হাঁটুতে অস্বস্তি অনুভব করেন নেইমার। পরের ম্যাচে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। এরপর সাও পাওলোয় পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়, বাঁ হাঁটুতে চোট পেয়েছেন নেইমার। চলতি মৌসুমে এটা তাঁর চতুর্থ চোট।
চোট নিয়েও এই ম্যাচটা খেলায় নেইমারের প্রশংসা করেন সান্তোস কোচ হুয়ান পাবলো, ‘নেতৃত্ব এভাবেই গড়ে ওঠে...নেইমারের নেতৃত্বের নিজস্ব ধরন আছে এবং প্রতিশ্রুতি ও প্রভাবের মাধ্যমে তিনি চারপাশের সবাইকে প্রভাবিত করেন।’