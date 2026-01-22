সৌদি আরবে রোনালদোর গোলের রেকর্ড, পর্তুগালে পুড়ল তাঁর ভাস্কর্য

সৌদি আরবে রোনালদোর গোলের রেকর্ড, পর্তুগালে পুড়ল তাঁর ভাস্কর্য
‘আমি রেকর্ডের পেছনে ছুটি না, রেকর্ডই আমার পিছু নেয়’—কয়েক বছর আগে নিজের রেকর্ড গড়ার অভ্যাস নিয়ে এ কথা বলেছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ক্যারিয়ারজুড়ে অসংখ্য রেকর্ড ভেঙেছেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। এমনকি ৪০ পেরিয়ে এখনো প্রতিনিয়ত রেকর্ড ভেঙে চলেছেন ‘সিআর সেভেন’।
সর্বশেষ গতকাল রাতেও সৌদি প্রো লিগে আল নাসরের জয়ের পথে আরেকটি রেকর্ড ভেঙেছেন রোনালদো। তিনিই এখন আল নাসরের ইতিহাসে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে বিদেশি খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বোচ্চ গোলদাতা। সৌদি ক্লাবটির হয়ে রোনালদোর গোলসংখ্যা ১১৬। এর আগে এই রেকর্ডের মালিক ছিলেন আব্দেরাজ্জাক হামদল্লাহ, যিনি ২০১৮-২০২১ সালের মধ্যে ক্লাবটির হয়ে ১১৫ গোল করেন।
সব মিলিয়ে আল নাসরের সর্বোচ্চ গোলদাতা হতে অবশ্য লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে রোনালদোকে। এই তালিকায় বর্তমানে তৃতীয় রোনালদো। তাঁর ওপরে থাকা দুজনই সৌদি আরবের।
সবার ওপরে মাজেদ আবদুল্লাহ করেছেন ২৫৯ গোল এবং দ্বিতীয় মোহাম্মাদ আল–সাহলাওইর গোলসংখ্যা ১৩১টি। আল-সাহলাওইকে দ্রুত টপকে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও মাজেদ আবদুল্লাহর রেকর্ড হয়তো ভাঙা হবে না রোনালদোর। মাজেদ আবদুল্লাহ ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ক্যারিয়ারের পুরো সময়টাই পার করেছিলেন আল নাসরে।
সৌদি প্রো লিগে গতকাল রাতে দামাকের বিপক্ষে ২–১ গোলে জিতেছে আল নাসর। এই জয়ের পথে ম্যাচের ৫০ মিনিটে গোল করেন রোনালদো। এ গোলেই রেকর্ডটি গড়েন রোনালদো। ১১৬ গোল করতে রোনালদোর লেগেছে ১৩১ ম্যাচ। ম্যাচপ্রতি রোনালদোর গোল সংখ্যা ০.৮৯ করে।
সব মিলিয়ে আল নাসরের হয়ে রোনালদো মাঠে ছিলেন ১১ হাজার ৪৮৭ মিনিট। অর্থাৎ প্রতি ৯৯ মিনিটে একটি করে গোল করেছেন। গোলের পাশাপাশি রোনালদো আল নাসরের হয়ে ২২টি গোলও বানিয়েছেন এবং ৬টি হ্যাটট্রিকও আছে।
ক্যারিয়ারে ১০০০ গোলকে পাখির চোখ করা রোনালদোর এটি ৯৬০তম গোল। অর্থাৎ জাদুকরি মাইলফলক থেকে মাত্র ৪০ গোল দূরে আছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার। ২০২৫–২৬ মৌসুমে সৌদি প্রো লিগে এখন পর্যন্ত রোনালদো করেছেন ১৬ গোল। চলতি মৌসুমে লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতাও তিনি। রেকর্ড গড়া গোলের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন রোনালদো। ম্যাচের একাধিক ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘চেষ্টা চালিয়ে যাও, বিশ্বাস রাখ, লড়াই চালিয়ে যাও।’
এদিকে সৌদি আরবে রোনালদো যখন রেকর্ড গড়ায় ব্যস্ত, তখন তাঁর জন্মশহর পর্তুগালের মাদেইরায় পুলিশ তাঁর ভাস্কর্যে আগুন দেওয়া এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। ফুনচালে ‘সিআর সেভেন’ জাদুঘরের বাইরে এই ব্যক্তি নিজেই আগুন দেওয়ার ভিডিও রেকর্ড করেছেন। ভিডিওতে দেখা যায়, সেই ব্যক্তি নিজেই মূর্তিটির ওপর দাহ্য তরল ঢেলে অদ্ভুতভাবে নাচছেন। পরে সেই ভিডিওটি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন এবং শিরোনাম দেন, ‘এটি ঈশ্বরের শেষ সতর্কবার্তা’।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, পর্তুগালের পাবলিক সিকিউরিটি পুলিশ গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে গ্রেপ্তারের খবর জানায়। এখনো তাঁর পরিচয় জানা না গেলেও মাদেইরার নেলিও মেনদোনকা হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে।
‘সিআর সেভেন’ জাদুঘর ২০১৩ সালে উদ্বোধন করা হয়। সেখানে রোনালদোর ক্যারিয়ারের জার্সি, ট্রফি ও পুরস্কারগুলো সংরক্ষিত রয়েছে। দর্শনার্থীরা সাধারণত জাদুঘরের বাইরে এ ভাস্কর্যের ছবি ও ভিডিও করেন।