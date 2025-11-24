ফুটবল

মেসি–জাদুতে শিরোপার আরও কাছে ইন্টার মায়ামি

খেলা ডেস্ক
মেসির গোল উদ্‌যাপনএএফপি

আরও একবার জাদু ছড়ালেন লিওনেল মেসি। আর সেই জাদুতে আরেকটি শিরোপা জয়ের স্বপ্ন দেখছে ইন্টার মায়ামি। আজ এমএলএস কনফারেন্স কাপের সেমিফাইনালে সিনসিনাটিকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে মায়ামি, সব কটি গোলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মেসির নাম। একটি করেছেন নিজে, বাকি তিনটিতে করেছেন সহায়তা। সেই তিন গোলের দুটি করেছেন তাদেও আলেন্দে, অন্যটি মাতেও সিলভেত্তির।

এই জয়ে আগামী শনিবারের ইস্টার্ন কনফারেন্স ফাইনালে উঠেছে মায়ামি, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ নিউ ইয়র্ক সিটি, যারা ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নকে ১–০ গোলে হারিয়েছে। সেই ম্যাচ জিতলে প্রথমবারের মতো এমএলএস কাপের ফাইনালে উঠবে মায়ামি।

ওহিওতে ১৯ মিনিটে মেসির গোলেই এগিয়ে যায় মায়ামি। প্রথমার্ধে এটিই ছিল মায়ামির একমাত্র গোল। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে আরও বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে অতিথিরা। ৫৭ মিনিটে মেসির সহায়তায় গোল করেন সিলভা।

আর ৬২ ও ৭৪ মিনিটে সেই মেসির বাড়ানো বল থেকেই জোড়া গোল করে মায়ামির বড় জয় নিশ্চিত করেন আলেন্দে। সব মিলিয়ে মেসির ক্যারিয়ার-অ্যাসিস্ট এখন ৪০৪টি।

সতীর্থ সিলভেত্তির সঙ্গে মেসির উদ্‌যাপন
এএফপি

এই ম্যাচে মেসির পারফরম্যান্স ছিল অবিশ্বাস্য। পুরোটা সময় যেন দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। গোল ও অ্যাসিস্ট ছাড়াও মেসি সুযোগ তৈরি করেছেন ৮টি, যেখানে চারটিই ছিল বড় সুযোগ।

মেসি শট নিয়েছেন ৩টি, সফল ড্রিবল করেছেন ২টি। এ ছাড়া শতভাগ ট্যাকেল জেতার পাশাপাশি ফাইনাল থার্ডে পাস দিয়েছেন ৭টি। তাঁর ক্রস এবং লং বলগুলোও ছিল শতভাগ নিখুঁত। ম্যাচে সব মিলিয়ে মেসির নিখুঁত পাস ছিল ৪১টি।

ম্যাচ শেষে মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাচেরানো বলেছেন, ‘কঠিন মাঠে কঠিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে দল যেভাবে খেলেছে আমি গর্বিত। খেলোয়াড়রা তাদের সক্ষমতা দেখিয়েছে।’

মেসির গর্জন
এএফপি

মাচেরানো আরও যোগ করে বলেন, ‘ শুধু লিওকে (মেসি) নয়, এই পুরো দলকে কোচিং করাটাই আমার জন্য বড় সম্মান ও সৌভাগ্যের বিষয়। আমরা জানি মেসি কী করতে পারে—সে তো প্রতি সপ্তাহেই তা দেখিয়ে দেয়। আজও সে বল ছাড়া দারুণ পরিশ্রম করেছে, আর বল পায়ে সে কী করতে পারে, সেটা তো আগেই প্রমাণিত।’

