মাঠে ফেরা নেইমার এবারও নেই ব্রাজিল দলে
চলতি মাসে বছরের শেষ দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। আফ্রিকান দুটি দলের বিপক্ষে ব্রাজিলের ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে ও ফ্রান্সের লিলে। এই দুই ম্যাচের জন্য গতকাল ২৬ জনের দল ঘোষণা করেছেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ব্রাজিলের এই দলে এমন তিন খেলোয়াড়কে ডেকেছেন আনচেলত্তি, যাঁরা এর আগে ইতালিয়ান এই কোচের ব্রাজিল দলে ডাক পাননি। পাশাপাশি নেইমারকেও দলের বাইরে রেখেছেন আনচেলত্তি।
পালমেইরাস স্ট্রাইকার ভিতর রক, সৌদি ক্লাব আল ইত্তিহাদের ৩২ বছর বয়সী মিডফিল্ডার ফাবিনিও এবং ব্রাজিলিয়ান ক্লাব বাহিয়ার লেফট ব্যাক লুসিয়ানো জুবাকে দলে ডেকেছেন আনচেলত্তি। ভিতর রক ২০২৩ সালের মার্চে এক ম্যাচ খেলেছেন ব্রাজিলের হয়ে। ২০২২ বিশ্বকাপের পর এই প্রথম ব্রাজিল দলে ডাক পেলেন ৩২ বছর বয়সী ফাবিনিও। আনচেলত্তির ব্রাজিল দলে দুজনেই ডাক পেয়েছেন প্রথমবারের মতো। ব্রাজিলের ঘরোয়া মৌসুমে ৫৬ ম্যাচে ৬ গোল করার পাশাপাশি ৮টি গোল করানো জুবা প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন ব্রাজিল দলে। আনচেলত্তি তাঁকে নিয়ে বলেছেন, ‘কৌশলগত দিক থেকে সে গুরুত্বপূর্ণ...মাঝমাঠেও খেলতে পারে। বাহিয়ার হয়ে সে ভালো খেলছে।’
চোট সারিয়ে নেইমার গত রোববার রাতে মাঠে ফেরেন সান্তোসের হয়ে। মাংসপেশির চোটে ৪৮ দিন পর মাঠে ফেরা নেইমারকে স্কোয়াডে বিবেচনা না করার বিষয়ে আনচেলত্তি বলেন, ‘নেইমারের সঙ্গে আমার কথা হয়নি। দেখা যাক সে কখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে খেলতে পারে।’ নেইমার ব্রাজিলের হয়ে সর্বশেষ খেলেছেন ২০২৩ সালে।
গত ২৬ অক্টোবর লা লিগায় বার্সেলোনার বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদের ২-১ গোলের জয়ে বদলি হিসেবে মাঠ ছাড়ায় কোচ জাবি আলোনসোর ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন ব্রাজিল ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। পরে ক্ষমাও চান। অনেকেরই ধারণা ছিল সেই বাজে আচরণের ফলটা ব্রাজিলের স্কোয়াড ঘোষণায় পেতে পারেন ভিনি। কিন্তু আনচেলত্তি ঘটনাটি বিবেচনায় নেননি। ভিনিকে দলে রাখার বিষয়ে ইতালিয়ান এ কোচ বলেন, ‘ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক আছে, যেমনটা অন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গেও। তার সঙ্গে কথা হয়েছে। নিজের ভাবনাটা তাকে বলেছি, সে একটা ভুল করেছে। ভুলটা বুঝতে পেরে ক্ষমাও চেয়েছে। আমার বিশ্বাস ব্যাপারটা ওখানেই শেষ। সে আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়।’
১৫ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় আর্সেনালের এমিরেটস স্টেডিয়ামে প্রীতি ম্যাচে সেনেগালের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। ১৯ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ১টা ৩০ মিনিটে লিলের ডেকালথন স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ তিউনিসিয়া। গত মাসে দুটি প্রীতি ম্যাচের একটিতে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫-০ গোলে হারানোর পর জাপানের কাছে ৩-২ গোলে হারে ব্রাজিল।
দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিতের পর এখন ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে প্রীতি ম্যাচ খেলছে ব্রাজিল। বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল গঠনের আগে প্রীতি ম্যাচে খেলোয়াড়দের পরখ করে দেখছেন আনচেলত্তি। ব্রাজিলের এই কোচ এ বিষয়ে বলেন, ‘আমরা যেসব পরীক্ষা করেছি সেগুলো ভালোই হয়েছে; কারণ, এর মাধ্যমে আমরা এমন কয়েকজন খেলোয়াড়কে মূল্যায়ন করতে পেরেছি, যাদের সম্পর্কে আগে ভালোভাবে জানতাম না।’
ব্রাজিল স্কোয়াড: গোলকিপার: এদেরসন, বেন্তো, হুগো সুজা।ডিফেন্ডার: অ্যালেক্স সান্দ্রো, কাইও হেনরিক, দানিলো, এদের মিলিতাও, ফ্যাব্রিসিও ব্রুনো, গ্যাব্রিয়েল মাগালাইস, লুসিয়ানো জুবা, মারকিনিওস, পাওলো হেনরিক, ওয়েসলি।মিডফিল্ডার: আন্দ্রে সান্তোস, ব্রুনো গিমারেস, কাসেমিরো, ফাবিনিও ও লুকাস পাকেতা।
ফরোয়ার্ড: এস্তেভাও, জোয়াও পেদ্রো, লুইজ হেনরিক, মাতেউস কুনিয়া, রিচার্লিসন, রদ্রিগো, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও ভিতর রক।
ব্রাজিল দলের সমন্বয়ক রদ্রিগো কাইতানো জানিয়েছেন, আগামী বছরের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপের দুটি দলের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। তবে প্রতিপক্ষ দল দুটি এখনো নিশ্চিত হয়নি। ২০২৬ সালের ১১ জুন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় শুরু হবে বিশ্বকাপ।