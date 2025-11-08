ফুটবল

‘আমি এটা চাই’ বলে কিসের ইঙ্গিত দিলেন মেসি

খেলা ডেস্ক
আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসিএএফপি

এত দিন বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে ২০২৬ বিশ্বকাপে নিজের খেলার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন লিওনেল মেসি। শতভাগ ফিট থাকার ওপর তাঁর খেলা না–খেলা নির্ভর করছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। গত মাসে এনবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও মেসি বলেছেন, তিনি ২০২৬ বিশ্বকাপে থাকতে চান। একই কথাটাই এবার একটু ভিন্নভাবে বললেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি।

আর্জেন্টিনা দলের নতুন জার্সি উন্মোচনের বিজ্ঞাপনে (যেখানে অংশ নিয়েছেন বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়, সংগীতশিল্পী বিজারর‍্যাপ ও আনহেল দি মারিয়া) ফুটবলারদের সঙ্গে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্লদিও তাপিয়ার তাস খেলার দৃশ্য দেখানো হয়। তাসে ‘চার’ উঠতেই মেসি বলে ওঠেন, ‘আমি এটা চাই।’

এই সংক্ষিপ্ত বার্তাকে মেসির ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে খেলতে চাওয়ার ইচ্ছার ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে। আর্জেন্টিনাকে চতুর্থ বিশ্বকাপ জেতানোর স্বপ্নের প্রতিফলন হতে পারে মেসির এই চাওয়া।

৩৮ বছর বয়সী মেসি আর্জেন্টিনার বয়সভিত্তিক ও মূল দলের হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছেন। ২০০৮ সালের বেইজিং অলিম্পিকে স্বর্ণপদকও জিতেছেন। জাতীয় দলে ২০ বছরের যাত্রায় মেসি এরই মধ্যে পাঁচটি বিশ্বকাপে খেলেছেন—২০০৬ জার্মানি, ২০১০ দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০১৪ ব্রাজিল, ২০১৮ রাশিয়া ও ২০২২ কাতার।

এখন মেসির চোখ ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ বিশ্বকাপে, যেটি আগামী বছরের জুনে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠিত হবে। তবে এর আগে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা নিয়ে যতবারই তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, কখনো স্পষ্ট করে সরাসরি কিছু বলেননি। এবার বিজ্ঞাপন চিত্রে মেসির সাম্প্রতিক এই ইঙ্গিত আর্জেন্টিনার সমর্থকদের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা জাগিয়েছে।

মন্তব্য কিংবা বিজ্ঞাপন চিত্রের ইঙ্গিত বাদ দিলেও মেসি বিশ্বকাপ খেলার পথেই এগিয়ে যাচ্ছেন। অ্যাঙ্গোলায় এ বছরের শেষ সফরটিতেও আর্জেন্টিনা দল খেলতে যাবে মেসির নেতৃত্বে। ১৪ নভেম্বর অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে এই প্রীতি ম্যাচ।

এরই মধ্যে ম্যাচ সামনে রেখে দলও ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা, যেখানে পরখ করে নেওয়া হবে তরুণদেরও। এই সফরের জন্য তিনজন নতুন ফুটবলারকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন স্কালোনি।

