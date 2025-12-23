সালাহর গোলে সবার আগে শেষ ষোলোতে মিসর
প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে ১০ জনের দল হয়ে যায় মিসর। এর আগেই অবশ্য মোহাম্মদ সালাহ আসল কাজটি করে ফেলেন। পেনাল্টি থেকে গোল করে এগিয়ে দেন দলকে। তাঁর এই গোলেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১–০ ব্যবধানে হারিয়ে সবার আগে এবারের আফ্রিকান নেশনস কাপের শেষ ষোলোতে উঠেছে মিসর।
লিভারপুলের তারকা সালাহ পেনাল্টি থেকে গোলটি করেন ঠিক ৪৫ মিনিটে। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে পেনাল্টির আবেদন করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়েরাও। মিসরের বক্সের মধ্যে বল হাতে লেগেছিল তাদের খেলোয়াড় ইয়াসির ইব্রাহিমের। কিন্তু রেফারি দক্ষিণ আফ্রিকার পেনালটির সেই আবেদনে সাড়া দেননি।
এবারের আফ্রিকান নেশনস কাপে এটি মিসরের টানা দ্বিতীয় জয়। এর আগে ‘বি’ গ্রুপের প্রথম ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে ২–১ গোলে হারিয়েছে তারা। সেই ম্যাচেও যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে দলের জয়সূচক গোলটি করেছিলেন সালাহ।
আফ্রিকান নেশনস কাপের রেকর্ড সাতবারের চ্যাম্পিয়ন মিসর। তবে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই ট্রফিতে এখনো চুমো আঁকতে পারেননি সালাহ। এবার আফ্রিকান নেশনস কাপ জয়ের মিশন নিয়েই মরক্কোতে পা রেখেছেন তিনি। শেষ ষোলোতে তো উঠলেন। মরক্কোতে চলমান এই টুর্নামেন্টের শিরোপা কি জিততে পারবেন সালাহ! সময়ই দেবে তার উত্তর।