একটি ভাইরাল ভিডিও ক্লিপ এবং ব্রাজিলের ‘জাতীয় বেইমান’ রাফিনিয়া

একটি ভাইরাল ভিডিও ক্লিপ এবং ব্রাজিলের ‘জাতীয় বেইমান’ রাফিনিয়া
ফেসবুকের ফিডে বুড়ো আঙুল থামে বড়জোর দু-তিন সেকেন্ডের জন্য। এর মধ্যেই আমরা ঠিক করে ফেলি কে নায়ক, কে খলনায়ক। পুরো ঘটনা জানার সময় কোথায়? একটি ক্লিপ, একটি ক্যাপশন, নিচে কয়েক হাজার মন্তব্য। বিচার শেষ।
রাফিনিয়া এই বিচারের সর্বশেষ আসামি।
বার্সেলোনার অফিশিয়াল চ্যানেলকে দেওয়া রাফিনিয়ার একটি সাক্ষাৎকারের ছোট্ট একটি টুকরা কয় দিন আগে ছড়িয়ে পড়ল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সেখানে তিনি ব্রাজিল দলের কোচ কার্লো আনচেলত্তির কাছে অনুরোধ করছেন, জাতীয় দলে খেলোয়াড়দের মাঠে থাকার সময় যেন ‘সতর্কভাবে ব্যবস্থাপনা’ করা হয়। যাতে ফুটবলাররা ক্লান্ত হয়ে না পড়েন।
ক্লিপটি কেটে দেওয়া হলো এমন জায়গায়, যেখানে কথাটা শোনায় ঠিক উল্টো। ব্রাজিলের জার্সি গায়ে চাপানোর আগ্রহই যেন ফুরিয়ে গেছে তাঁর। রাফিনিয়ার বক্তব্যের ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হলো অন্যভাবে।
ব্রাজিলের জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম ও’গ্লোবোর সাংবাদিক ডগলাস চেকোনেলো লিখেছেন, সমর্থকদের মধ্যে এই ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার কারণে এখন বার্সেলোনার এই ফরোয়ার্ডের কপালে জুটেছে ‘জাতীয় বেইমান’ তকমা। অথচ সাক্ষাৎকারে তাঁর পুরো উত্তরটি ভিডিওতে দেখলে আসল ব্যাপারটা বোঝা যেত। রাফিনিয়া সেখানে ব্যাখ্যা করেছেন, সম্ভাব্য চোট ক্ষতি করতে পারে জাতীয় দলেরই। একবাক্যের ব্যাখ্যা, অথচ সেটুকু শোনার ধৈর্য কারও ছিল না।
আচ্ছা, এই যে রাফিনিয়া জাতীয় দলের কোচকে এই অনুরোধটা করেছেন, এটাও কি খুব অযৌক্তিক? বরং ব্রাজিলের হয়ে রাফিনিয়ার সাম্প্রতিক আচরণ দেখলে তাঁর দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা আরও কঠিন হয়ে যায়। গত শনিবার জাপানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে চোটের কারণে খেলতে পারেননি মার্কিনিওস। তাঁর অনুপস্থিতিতে ব্রাজিলের অধিনায়কের আর্মব্যান্ড উঠেছে রাফিনিয়ার হাতে। অর্থাৎ ক্লিপটা কোচিং স্টাফের কাছে তাঁর অবস্থান দুর্বল করেনি। করতেও পারত না। আনচেলত্তি নিশ্চয়ই কোনো ‘জাতীয় বেইমান’–কে অধিনায়ক বানাতেন না!
আরেকটি বিষয়ও মনে রাখা দরকার। জাতীয় দলের ক্যাম্পে যোগ দিতে রাফিনিয়া আগেভাগেই অস্ত্রোপচার করিয়ে নিয়েছিলেন। বার্সেলোনা চেয়েছিল আন্তর্জাতিক বিরতিতে তাঁর অস্ত্রোপচার করাতে। কিন্তু রাফিনিয়া অপেক্ষা করেননি। জাতীয় দলের হয়ে খেলার জন্য নিজের চিকিৎসার সময়সূচি পর্যন্ত এগিয়ে এনেছেন। যে মানুষ ক্লাবের সঙ্গে ঝগড়া করে ছুরির নিচে শুয়ে পড়েন হলুদ জার্সিতে ফিরবেন বলে, তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা কতটা ন্যায্য?
সাক্ষাৎকারে বিষয়টি আরও পরিষ্কার করেছেন রাফিনিয়া। আনচেলত্তির সঙ্গে নিজের কথোপকথনের প্রসঙ্গ তুলে বার্সেলোনার এই ফরোয়ার্ড জানিয়েছেন, শারীরিক অবস্থা যতটা অনুমতি দেবে, ব্রাজিলের হয়ে ততটা সময়ই তিনি খেলতে চান। তাঁর ভাষায়, ‘সম্ভব প্রতিটি মিনিটই’ মাঠে থাকতে চান।
হ্যাঁ, রাফিনিয়াকে সমালোচনা করার জায়গা আছে। ক্লাবে যে মানের ফুটবল তিনি খেলেন, ব্রাজিলের হয়ে এখনো সেটা দিতে পারেননি। কিন্তু সর্বশেষ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের ব্যর্থতার দায় রাফিনিয়ার ওপর চাপানো কতটা ন্যায্য? গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচেই চোটে পড়েছিলেন তিনি। এরপর পুরো টুর্নামেন্টে আর খেলতে পারেননি। যে খেলোয়াড় একটা টুর্নামেন্টে খেলতেই পারেননি, তাঁকে ব্যর্থতার ভাগীদার করা কতটা যৌক্তিক!
অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়কে নিয়ে প্রশ্ন তোলার বিলাসিতাই ব্রাজিলের নেই। আনচেলত্তির সামনে বরং আরও জরুরি কিছু কাজ পড়ে আছে। সামনের ম্যাচগুলোর আগে দলকে গুছিয়ে নেওয়াই তাঁর প্রধান দায়িত্ব। রাফিনিয়াকে সমস্যার অংশ না ভেবে সমাধানের অংশ হিসেবে দেখা উচিত। আনচেলত্তিও সম্ভবত সেটা বুঝতে পারছেন।
বার্সেলোনায় হান্সি ফ্লিকের অধীন রাফিনিয়ার ভূমিকা বদলেছে। উইঙ্গার হিসেবে খেলার পাশাপাশি তাঁকে এখন আরও মাঝখানে, আক্রমণের কেন্দ্রে দেখা যাচ্ছে। আনচেলত্তিও জাতীয় দলে তাঁকে একই রকম জায়গায় ব্যবহার করার কথা ভাবছেন। নতুন মৌসুমের শুরুতে এই পরিবর্তন যেন রাফিনিয়ার ফুটবলকে আরও ধারালো করে তুলেছে। লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ মিলিয়ে ১৪ ম্যাচে তাঁর গোল ১৯টি। বার্সেলোনার আক্রমণে তাঁর প্রভাব কতটা, এই একটি পরিসংখ্যানই তা বুঝিয়ে দেয়।
তবে ক্লাবের সেই ফুটবল জাতীয় দলে হুবহু নিয়ে আসা সহজ নয়। বার্সেলোনা বলের দখল ধরে রেখে পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ সাজায়। তাদের খেলায় পাসের ছন্দ আছে, বল নিয়ন্ত্রণের অভ্যাস আছে। ব্রাজিলের খেলার ধরন আবার কিছুটা আলাদা। সেখানে গতি বেশি, অনেক সময় আক্রমণে তাড়াহুড়াও থাকে। ফলে বার্সেলোনায় রাফিনিয়া যে ভূমিকা পালন করেন, ব্রাজিলের হয়ে সেটি পালন করতে গেলে কৌশলগত কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। খেলোয়াড়কে বদলানোর চেয়ে দলের খেলার ধরন তাঁর উপযোগী করে তোলাটাই এখানে বেশি জরুরি। আনচেলত্তির সামনে এটাই বড় চ্যালেঞ্জ।
প্রসঙ্গ থেকে ছিঁড়ে আনা একটি মন্তব্য শুনেই রাফিনিয়াকে ‘জাতীয় বেইমান’ বানিয়ে ফেলাটা তাই কোনো কাজের কথা নয়। যে মানুষ অস্ত্রোপচারের টেবিলে শুয়ে পর্যন্ত জাতীয় দলের ক্যাম্পের তারিখ হিসাব করেন, তাঁর দেশপ্রেম মাপার জন্য একটা ক্লিপ যথেষ্ট নয়।
রাফিনিয়া ব্রাজিলের সমস্যার নাম নন। ব্রাজিলের সামনে পড়ে থাকা অনেক সমস্যার সমাধান তিনি।