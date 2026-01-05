মোহামেডানে বেগম খালেদা জিয়া স্মরণ ও দোয়া মাহফিল

মোহামেডানে বেগম খালেদা জিয়া স্মরণ ও দোয়া মাহফিল
মতিঝিলের সেই চিরচেনা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রাঙ্গণে আজ নেমে এসেছিল শোকের আবহ। বাংলাদেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন রাজনীতির মাঠ আর খেলার অঙ্গনে মানুষেরা।
গত ৩০ ডিসেম্বর দেশবাসীকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন বেগম খালেদা জিয়া। তাঁকে স্মরণ করতে আজ মোহামেডান ক্লাব প্রাঙ্গণে জড়ো হয়েছিলেন কয়েক প্রজন্মের ক্রীড়াবিদ ও সংগঠকেরা।
মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেডের আয়োজনে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে ক্রীড়াঙ্গনের অনেক চেনামুখই ছিলেন। মোহামেডানের সাবেক সভাপতি মোসাদ্দেক আলী থেকে শুরু করে বাফুফের সাবেক সভাপতি এস সুলতান—সবাই এক কাতারে ছিলেন দোয়া অনুষ্ঠানে। উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, বিএনপি নেতা বরকতউল্লা বুলু, ইশরাক হোসেন। আরও ছিলেন লোকমান হোসেন ভূঁইয়া, মাহবুবুল আনাম, শরিফুল আলম, মাসুদুজ্জামান, আনোয়ারুল হক হেলালের মতো মোহামেডান কর্মকর্তারা।
ফুটবল মাঠের একসময়ের দাপুটে তারকারা এক হয়েছিলেন। প্রতাপ শংকর হাজরা, হাসানুজ্জামান বাবলু, শফিকুল ইসলাম মানিক, জসিম উদ্দীন জোসি, কায়সার হামিদ, রুম্মান বিন ওয়ালী সাব্বির, ইলিয়াস হোসেন, ছাইদ হাসান কানন, সাইফুল বারী, ইকবাল হোসেন, আলফাজ আহমেদ, ইমতিয়াজ আহমেদ নকীব, বিপ্লব ভট্টাচার্য, জুলফিকার মাহমুদ, নিজাম মজুমদার, নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ সুজনদের মতো সাবেক খেলোয়াড়েরা। জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক ও বিএনপির ক্রীড়া সম্পাদক আমিনুল হকও উপস্থিত ছিলেন।
ফুটবলারদের পাশাপাশি ক্রিকেট ও হকি অঙ্গনের পরিচিত মুখ মিনহাজুল আবেদীন নান্নু, সাজেদ আদেল, রফিকুল ইসলাম কামাল, রাসেল মাহমুদ জিমি, আরিফুল হক, শহিদুল্লাহ টিটুরাও এসেছিলেন অনুষ্ঠানে। সাবেক ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় কামরুন নাহার ডানা, টিটি খেলোয়াড় সাইদুল হক সাদী, মোহামেডান কর্মকর্তা ফজলুর রহমান বাবুল, সারোয়ার হোসেন প্রমুখ ছিলেন দোয়া অনুষ্ঠানে। ছিলেন সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, বাফুফের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন।
মোনাজাতে খালেদা জিয়ার আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করা হয়। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ক্রীড়াবিদেরা স্মরণ করেছেন এমন এক নেত্রীকে, যিনি সব সময় দেশের ক্রীড়াঙ্গনের প্রতি ছিলেন আন্তরিক।