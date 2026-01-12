যে শর্তে তিন স্টেডিয়াম ফুটবলের, বাফুফে সভাপতি বললেন, ‘আমরা আশ্বাসে বিশ্বাস রাখি’

যে শর্তে তিন স্টেডিয়াম ফুটবলের, বাফুফে সভাপতি বললেন, ‘আমরা আশ্বাসে বিশ্বাস রাখি’
প্রতিষ্ঠার ৫৩ বছরেও নিজস্ব কোনো মাঠ নেই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে)। আজ বাফুফে ভবন পরিদর্শনে আসা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের কাছে তাই কয়েকটি স্টেডিয়াম চেয়েছেন বাফুফের বর্তমান কমিটির সদস্যরা।
আসিফ নজরুলও আশ্বস্ত করেছেন তাঁদের। জানিয়েছেন, ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়াম, সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়াম এখন থেকে পুরোপুরি ফুটবলের, তবে সেটা শর্ত সাপেক্ষে।
শর্তটা হলো, ক্রিকেট ছাড়া অন্যান্য খেলার প্রয়োজনে বাফুফেকে স্টেডিয়াম ব্যবহারের অনুমতি দিতে হবে।
এ বিষয়ে ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, ‘ঢাকা স্টেডিয়াম, সিলেট ও চট্টগ্রামকে পুরোপুরি ফুটবলকে দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। তবে শর্ত আছে, ক্রিকেট ছাড়া অন্যান্য খেলার যদি টুর্নামেন্ট আয়োজনের প্রয়োজন পড়ে, সেখানে আয়োজন করতে দেবে।’
বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল অবশ্য আরও কয়েকটি স্টেডিয়াম পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী।
বাফুফে ভবনের সামনে আজ সাংবাদিকদের তাবিথ আউয়াল বলেন, ‘দেখেন, আমরা তো সব সময় আশ্বাসের ওপরে বিশ্বাস রাখি। সকলের চেষ্টা থাকলে এবং সকলকে নিয়ে দেশের স্বার্থে, ফুটবলের স্বার্থে আমরা খালি দুটো স্টেডিয়াম দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি, ভবিষ্যতে আরও কয়েকটা স্টেডিয়াম আমরা পাব।’
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে নিজেদের এক বছরের সফলতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছে বাফুফের বর্তমান কমিটি।
পাশাপাশি ভবিষ্যতেও সরকারি সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদী তাবিথ আউয়াল, ‘আজকে আমরা মূলত আমাদের আগামী এক বছরের যে কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলাম, সেটা উপদেষ্টা মহোদয়ের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম। এ ছাড়া সরকার যে সহযোগিতা করেছে আর্থিকভাবে এবং অবকাঠামোর মাধ্যমে, আমরা চাই সেটা অন্তত আগামী এক বছর যেন অব্যাহত থাকে।’