বিশ্বকাপে টিকিটের দাম কমাতে বললেন মামদানি
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরে মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানি নিউইয়র্কে বসবাসকারীদের জন্য ২০২৬ বিশ্বকাপে টিকিটের দাম কমাতে বলেছেন। নিউইয়র্ক শহরকে আরও কম খরচে বসবাসযোগ্য করে তুলতে ডেমোক্রেটিক দলের মনোনয়নপ্রাপ্ত মামদানি এ নিয়ে ফিফাকে পরিকল্পনা বদলাতে বলেছেন।
চাহিদার ভিত্তিতে টিকিটের দাম নির্ধারণের পরিকল্পনা করেছে ফিফা, যেটাকে ‘মূল্য বৃদ্ধি’ বলা হচ্ছে। মামদানি ফিফাকে এই পরিকল্পনা থেকে সরে আসার অনুরোধ করেছেন। ‘গেম ওভার গ্রিড’ নামে পিটিশনের ওয়েবসাইটেও একই কথা লেখা, ‘বিশ্বের সবচেয়ে বড় খেলাধুলার আসর আমাদের উঠোনে অনুষ্ঠিত হবে এবং নিউইয়র্কের অধিকাংশই তা দেখতে পারবেন না।’ মামদানি দাবি করেছেন, মূল্য ছাড় দিয়ে ১৫ শতাংশ টিকিটি নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের জন্য আলাদা করে রাখা হোক।
গতকাল সামাজিক যোগাযোগামাধ্যমে নিজের ‘এক্স’ হ্যান্ডলে একটি ভিডিও প্রকাশ করেন মামদানি। সেখানে তাঁকে ছোট একটি মাঠে কেতাদুরস্ত পোশাকে ফুটবল অনুশীলন করতে দেখা যায়। মামদানি সেই ভিডিওতে বলেছেন, ‘ফুটবলের একজন আজীবন সমর্থক হিসেবে (বিশ্বকাপ নিয়ে) এর চেয়ে বেশি উত্তেজনা আর হয় না। কিন্তু নিউইয়র্কে বসবাস করা শ্রমিক–শ্রেণির কেউ কি কোনো ম্যাচ দেখতে পারবে?’
২০২৬ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয়। উত্তর আমেরিকার ১৬টি শহরে বিশ্বকাপের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ফাইনালসহ মোট ৮টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। নিউইয়র্ক সিটি থেকে ট্রেনে অল্প পথের দূরত্ব মেট লাইফ স্টেডিয়ামের।
ফিফাকে অভিযুক্ত করে মামদানি বলেছেন, ফুটবলের নিয়ন্ত্রক এই সংস্থা ‘মূল্য বাড়িয়ে শ্রমিক শ্রেণির মানুষদের এই খেলা থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, যেটাকে তারা ভালোবাসে।’ তাঁর ভাষায়, ‘আমাদের অনেক প্রতিবেশীরই সেখানে যাওয়ার মতো সামর্থ্য হবে না।’
ইএসপিএন জানিয়েছে, এ বিষয়ে ফিফার মন্তব্য পেতে সংস্থাটির সঙ্গে মেইলে যোগাযোগ করা হলে তাদের মুখপাত্র কিছু বলেননি।
গত সপ্তাহে বিশ্বকাপের আয়োজক–সংশ্লিষ্টরা জানান, গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ৬০ ডলার (প্রায় ৭,৩০৭ টাকা) থেকে শুরু হবে টিকিটের দাম। ফাইনালে সেটা বেড়ে হবে ৬,৭৩০ ডলার (প্রায় ৮ লাখ ১৯ হাজার ৬৯৫ টাকা)। তবে চাহিদার ভিত্তিতে টিকিটের দাম ওঠা–নামা করতে পারে। গতকাল থেকে শুরু হয়েছে বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি। তবে প্রাথমিকভাবে শুধু ভিসা কার্ডধারীরাই টিকিটের জন্য আবেদন করতে পেরেছেন।
৪৮ দল নিয়ে আগামী ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত চলবে বিশ্বকাপ। মোট ১৬টি ভেন্যুর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ১১টি, মেক্সিকোয় ৩টি এবং ২টি কানাডায়।