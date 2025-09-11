আন্তর্জাতিক ফুটবলে এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি গোল কার

আন্তর্জাতিক ফুটবলে এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি গোল কার
আন্তর্জাতিক ফুটবলে এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি গোল কার? এই শিরোনাম সর্বশেষ আলোচনায় নিয়ে এসেছেন আর্লিং হলান্ড।
অসলোর উলেভাল স্টেডিয়ামে পরশু রাতে মলদোভাকে ১১–১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে নরওয়ে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশটি ২৮ বছর পর বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়ার দৌড়ে অনেকটা পথ এগিয়েও গেছে।
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচটিতে একাই ৫ গোল করেছেন হলান্ড। নরওয়ের হয়ে হলান্ড এর আগে চারবার হ্যাটট্রিক করলেও এবারই প্রথম পাঁচ গোল করেছেন।
ক্লাব ফুটবলে ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে দুবার এমন কীর্তি গড়েছেন ২৫ বছর বয়সী স্ট্রাইকার। এবার জাতীয় দলের জার্সিতেও সেটির পুনরাবৃত্তি করলেন। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এখন তাঁর গোল ৪৫ ম্যাচে ৪৮টি।
ক্লাব ও দেশের হয়ে এক ম্যাচ ৫ গোল করে করার কীর্তি এখন দুজনের—লিওনেল মেসি ও আর্লিং হলান্ড।
তবে এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ডে তাঁরা যোজন–যোজন পিছিয়ে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ গোলের বিশ্ব রেকর্ডটা আর্চি থম্পসনের দখলে। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এই ফরোয়ার্ড ২০০১ সালে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে সামোয়ার বিপক্ষে একাই করেছিলেন ১৩ গোল। অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল ৩১–০ গোলে, যা এখনো আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়ের বিশ্ব রেকর্ড।
এই ম্যাচের মাত্র দুই দিন আগে অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল থম্পসনের। টোঙ্গার বিপক্ষে ২২–০ ব্যবধানের জয়ে বদলি নেমে এক গোল করেছিলেন তিনি।
আন্তর্জাতিক ফুটবলে এক ম্যাচে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড যৌথভাবে ডেনমার্কের সোফাস নিয়েলসেন ও জার্মানির গটফ্রিড ফুকসের। নিয়েলসেন ১৯০৮ অলিম্পিকে ফ্রান্সের বিপক্ষে এবং ফুকস ১৯১২ অলিম্পিকে রাশিয়ার বিপক্ষে ১০ গোল করে করেছিলেন।
বিশ্বকাপের মূল পর্বে এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড ওলেগ সালেঙ্কোর। রাশিয়ার সাবেক এই ফরোয়ার্ড ১৯৯৪ বিশ্বকাপে ক্যামেরুনের বিপক্ষে একাই করেছিলেন ৫ গোল।
আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে এক ম্যাচে সর্বাধিক গোলের রেকর্ডও ৫টি। এই কীর্তি গড়েন আইভরি কোস্টের লরেন্ট পোকু। ১৯৭০ সালের আসরে ইথিওপিয়ার বিপক্ষে পোকু ৫ গোল করেন।
উপমহাদেশের একজনেরও এমন রেকর্ড আছে। নেপালের গণেশ থাপা ১৯৮৭ সালে এসএ গেমসে ভুটানের বিপক্ষে ৫ গোল করেন। গণেশ থাপা বাংলাদেশের ফুটবলেও পরিচিত মুখ ছিলেন। খেলেছেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, আবাহনী লিমিটেড, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ও রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটিতে।
কোপা আমেরিকায় এখন পর্যন্ত চারজন ফুটবলার এক ম্যাচে ৪ গোল করেছেন। উরুগুয়ের হেক্টর স্কারোন, আর্জেন্টিনার হুয়ান মারভেজ্জি ও হোসে মানুয়েল মোরেনো এবং ব্রাজিলের এভারিস্তো।
ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে কেউ এক ম্যাচে তিনটির বেশি গোল করতে পারেননি। হ্যাটট্রিক আছেন সাতজনের—জার্মানির ডিটার মুলার ও ক্লাউস আলফস, ফ্রান্সের মিশেল প্লাতিনি, নেদারল্যান্ডসের মার্কো ফন বাস্তেন ও প্যাট্রিক ক্লুইভার্ট, পর্তুগালের সের্জিও কনসেইসাও এবং স্পেনের ডেভিড ভিয়া।
তবে হ্যাটট্রিকের সংখ্যা ৮টি। প্লাতিনি ইউরোর দুই ম্যাচে তিনটি করে গোল করেছিলেন।