শীর্ষে রোনালদো, এমবাপ্পের পেছনে অঁরি, হলান্ডের একার ৫ গোল
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের গতকালের রাতটা ছিল রেকর্ডময়। পর্তুগালের জয়ের রাতে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গোল করায় যৌথভাবে শীর্ষে উঠেছেন। ফ্রান্সের জয়ে গোলের রেকর্ডে কিংবদন্তি থিয়েরি অঁরিকে পেছনে ফেলেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। আর নরওয়ের ১১ গোলের জয়ে হলান্ড একাই করেন ৫ গোল।
নতুন উচ্চতায় রোনালদো
ফুটবল ইতিহাসে আরেকটি নতুন রেকর্ডে নিজের নাম যুক্ত করলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। স্বাগতিক হাঙ্গেরির বিপক্ষে পর্তুগালের ৩–০ গোলের জয়ে পেনাল্টি থেকে গোল করেন রোনালদো। এ গোলের পর রোনালদো এখন বিশ্বকাপ বাছাইয়ে যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা।
এত দিন পর্যন্ত এককভাবে শীর্ষে ছিলেন গুয়াতেমালার কার্লোস রুইজ। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে তাঁর গোল ৪৭ ম্যাচে ৩৯টি। রোনালদো তাঁর সমান গোল করলেন ৪৯ ম্যাচ খেলে। রোনালদোর সামনে সুযোগ আছে এককভাবে শীর্ষে ওঠার। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আরও কিছু ম্যাচ খেলার সুযোগ আছে তাঁর। আজকের গোলটি আন্তর্জাতিক ফুটবলে রোনালদোর ১৪১ নম্বর গোল। জাতীয় দল ও ক্লাব ক্যারিয়ার মিলিয়ে তাঁর গোলসংখ্যা ৯৪৩।
রোনালদোর শীর্ষে ওঠার এই ম্যাচে ‘এফ’ গ্রুপ থেকে ২ ম্যাচই জিতে সবার ওপরে পর্তুগাল। এ জয়ের পর পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্তিনেজ বলেছেন, ‘আমি দলের এ মনোভাব ও মনোযোগ দিয়ে খেলাকে পছন্দ করি। আমাদের শুধু খেলাটা নিয়ন্ত্রণ করতে ও লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে।’
পর্তুগালের বিপক্ষে এ হারে গ্রুপে তৃতীয় স্থানে নেমে গেছে হাঙ্গেরি। আয়ারল্যান্ডকে ২–১ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে আর্মেনিয়া। শীর্ষে থাকা পর্তুগালের সংগ্রহ ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আর্মেনিয়া ও ১টি করে পয়েন্ট নিয়ে তিনে হাঙ্গেরি ও চারে আয়ারল্যান্ড।
অঁরির ওপরে এমবাপ্পে
প্যারিসে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে শুরুতে পিছিয়ে পড়েও ২–১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ফ্রান্স। ২১ মিনিটে আন্দ্রে গুডইয়োনসনের এগিয়ে যায় আইসল্যান্ড। বিরতির আগে ৪৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ফ্রান্সকে সমতায় ফেরান কিলিয়ান এমবাপ্পে। এই গোলে ফরাসি কিংবদন্তি থিয়ে অঁরিকে (৫১) ছাড়িয়ে ফ্রান্সের শীর্ষ গোলদাতার তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেন এমবাপ্পে। ৯২ ম্যাচে এমবাপ্পের গোল ৫২। ১৩৭ ম্যাচে ৫৭ গোল নিয়ে সবার ওপরে অলিভার জিঁরু।
বিরতির পর ৬২ মিনিটে ফ্রান্সকে জয়সূচক গোল এনে দেন ব্র্যাডলি বারকোলা। অরেলিয়েঁ চুয়ামেনির পাস ধরে এমবাপ্পেই বল বাড়িয়ে দেন বারকোলাকে। পরের কাজটা বারকোলার জন্য সহজই ছিল। ‘ডি’ গ্রুপ থেকে ২ ম্যাচই জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে ফ্রান্স। সমান ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আইসল্যান্ড ও ১টি করে পয়েন্ট নিয়ে তিনে ইউক্রেন ও চারে আজারবাইজান।
হলান্ডের একার ৫ গোল
ইউরোপিয়ান ফুটবলে অবিশ্বাস্য একটি রাত কাটিয়েছেন আর্লিং হলান্ড। মলদোভার বিপক্ষে নরওয়ের ১১–১ গোলের বিশাল জয়ে হলান্ড একাই করেছেন ৫ গোল। নরওয়ের হয়ে এক ম্যাচে হলান্ডের এটাই সর্বোচ্চ গোলসংখ্যা। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ইউরোপের পুরুষ খেলোয়াড়দের মধ্যে অস্ট্রিয়ার হান্স ক্রাঙ্কলের পর এক ম্যাচে সর্বোচ্চ গোল করলেন হলান্ড। ১৯৭৭ সালে ক্রাঙ্কল মাল্টার বিপক্ষে একাই ৬ গোল করেছিলেন, যেটা উয়েফা রেকর্ড। পাশাপাশি এ নিয়ে টানা আটটি আন্তর্জাতিক ম্যাচেও গোল করলেন হলান্ড। এই আট ম্যাচে তাঁর গোলসংখ্যা ১৪।
বিরতির আগেই নিজের পঞ্চম আন্তর্জাতিক হ্যাটট্রিক তুলে নেন হলান্ড। নরওয়ের হয়ে এ নিয়ে ৪৫ ম্যাচে ৪৮ গোল করলেন হলান্ড। প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে এটাই নরওয়ের সবচেয়ে বড় ব্যবধানের জয়। গত জুনে মাল্টার বিপক্ষে নেদারল্যান্ডসের ৮–০ গোলের জয়কে পেছনে ফেলে এবারের ইউরোপিয়ান বিশ্বকাপ বাছাইয়ের চক্রে সবচেয়ে বড় জয়টা তুলে নিয়েছে নেদারল্যান্ডস। ইউরোপে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সবচেয়ে বড় জয়ের রেকর্ড জার্মানির। ১৯৬৯ সালে সাইপ্রাসকে ১২–০ গোলে হারিয়েছিল তৎকালীন পশ্চিম জার্মানি।
হলান্ড ছাড়া এ ম্যাচে একাই চার গোল করেন নরওয়ের থেলো আসগার্ড। অন্য গোলটি মার্টিন ওডেগার্ডের।
এ জয়ে ‘আই’ গ্রুপ থেকে বিশ্বকাপের মূল পর্বে (১৯৯৮ সালের পর প্রথমবার) জায়গা পাওয়ার লড়াইয়ে আরও এগিয়ে গেল নরওয়ে। এর আগে এই গ্রুপে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালিকেও হারিয়েছে তারা। গতকাল রাতে জয়ের পর ইতালির চেয়ে এক ম্যাচ বেশি খেলে ৬ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে গেল নরওয়ে। ৫ ম্যাচের সব কটি জিতে নরওয়ের সংগ্রহ ১৫ পয়েন্ট। ৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ইতালি। ৫ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে তিনে ইসরায়েল। সমান ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে চারে এস্তোনিয়া ও শূন্য পয়েন্ট নিয়ে তলানিতে মলদোভা।
একই রাতে সার্বিয়াকে ৫–০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড। এ ম্যাচে ইংলিশদের হয়ে গোল করেছেন ৫ জন আলাদা ফুটবলার। পাশাপাশি এ নিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ‘কে’ গ্রুপ থেকে ৫ ম্যাচের সব কটি জিতে শীর্ষে ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় আলবেনিয়ার সংগ্রহ ৫ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট। ৪ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে সার্বিয়া।