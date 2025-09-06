ইতালির গোল–উৎসব, অঁরির পাশে এমবাপ্পে
বের্গামোয় ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গতকাল রাতে স্বাগতিক হয়ে এস্তোনিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল ইতালি। জেনারো গাত্তুসোরও ইতালি কোচ হিসেবে এ ম্যাচে অভিষেক হলো। প্রথমার্ধে গোল পায়নি ইতালি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে পাঁচজন বদলি খেলোয়াড় মাঠে নামান গাত্তুসো। ইতালিও এই অর্ধে গোল–উৎসব করে।
এস্তোনিয়াকে ৫–০ গোলে হারিয়ে ইতালির কোচ হিসেবে গাত্তুসোর অভিযাত্রা শুরু হলো জয় দিয়ে। ‘আই’ গ্রুপ থেকে ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় ইতালি। এই গ্রুপের শীর্ষ দুই দল নরওয়ে ও ইসরায়েল ৪টি করে ম্যাচ খেলেছে। ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নরওয়ে ও ইতালির জয়ের রাতে মালদোভাকে ৪–০ গোলে হারানো ইসরায়েল ৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে। সোমবার ইসরায়েলের মুখোমুখি হবে ইতালি।
বিরতির পর পাঁচ বদলি নামানোর আগে এক গোল পেয়েছে ইতালি। ৫৮ মিনিটে বুলেট গতির শটে গোল করেন ফরোয়ার্ড ময়েস কিন। ৬৭ মিনিটে ফেদেরিকো দি মার্কো ও মাত্তিয়া জাক্কাগনিকে তুলে আন্দ্রেয়া ক্যাম্বিয়াসো ও জিয়াকমো রাসপেদোরিকে মাঠে নামান গাত্তুসো। এরপর ৬৯ ও ৭১ মিনিটে দুই ফরোয়ার্ড মাতেও রেতেগুই ও রাসপেদোরির কাছ থেকে গোল পায় ইতালি। ৮৯ মিনিটে রেতেগুই ও যোগ করা সময়ে আলেসান্দ্রো বাস্তোনি ইতালিকে আরও দুটি গোল এনে দেন।
অঁরির পাশে এমবাপ্পে
ভ্রটসহোয়াফ স্টেডিয়ামে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ‘ডি’ গ্রুপ থেকে ইউক্রেনের আতিথ্য নিয়েছিল ফ্রান্স। ২–০ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে দিদিয়ের দেশমের দল। উইঙ্গার মাইকেল ওলিসে ১০ মিনিটে গোল করে ফ্রান্সকে এগিয়ে দেওয়ার পর নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ৮ মিনিট আগে গোল করেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। অঁরেলিয়ে চুয়ামেনির দূরপাল্লার দারুণ এক পাস ধরে এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে গোল করেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। এ গোলে ফরাসি কিংবদন্তি থিয়েরি অঁরির পাশে বসলেন এমবাপ্পে। ফ্রান্সের জার্সিতে ১২৩ ম্যাচে ৫১ গোল করে এত দিন দেশটির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতার জায়গাটা একার দখলে রেখেছিলেন অঁরি। ৯১ ম্যাচে ৫১ গোল করে এমবাপ্পে তাঁর পাশে বসলেন। ১৩৭ ম্যাচে ৫৭ গোল নিয়ে সবার ওপরে অলিভার জিঁরু।
এই ম্যাচে ফ্রান্স কোচ দেশমের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারেন উইঙ্গার ওসমান দেম্বেলে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দেজিরে দুয়ের বদলি হিসেবে দেম্বেলেকে নামান দেশম। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ায় নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ৭ মিনিট আগে মাঠ ছাড়তে হয় দেম্বেলেকে।
‘ডি’ গ্রুপ থেকে এটাই প্রথম ম্যাচ ফ্রান্সের। ৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে দ্বিতীয় দেশমের দল। একই রাতে আজারবাইজানকে ৫–০ গোলে বিধ্বস্ত করে টেবিলের শীর্ষে ১ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট পাওয়া আইসল্যান্ড। গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় গত বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলা দলটিকে পেছনে ফেলেছে আইসল্যান্ড। কোনো পয়েন্ট না পাওয়া ইউক্রেন তিনে ও আজারবাইজান চারে।
ক্রোয়েশিয়ার জয়, সুইডেনের ড্র
তোরসোভলোর স্টেডিয়ামে ফারো আইল্যান্ডসের আতিথ্য নিয়েছিল ক্রোয়েশিয়া। ‘এল’ গ্রুপের এই ম্যাচে ৩১ মিনিটে আন্দ্রে ক্রামারিচের গোলে এগিয়ে যায় ক্রোয়েশিয়া। শেষ পর্যন্ত এই গোলকে পুঁজি করেই জয় তুলে নেয় তারা। এই গ্রুপ থেকে অপর ম্যাচে মন্টেনেগ্রোকে ২–০ গোলে হারিয়েছে চেক প্রজাতন্ত্র। ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে এই গ্রুপের শীর্ষে চেকরা। ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ক্রোয়েশিয়া।
‘বি’ গ্রুপ থেকে স্লোভেনিয়া–সুইডেন ম্যাচ ২–২ গোলে ড্র হয়। গ্রুপের অপর ম্যাচে কসোভোকে ৪–০ গোলে বিধ্বস্ত করে সুইজারল্যান্ড। ইউরোপিয়ান বাছাইয়ে এই গ্রুপ থেকে গতকাল রাতেই নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছিল সব কটি দল। ৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে সুইজারল্যান্ড।
‘সি’ গ্রুপ থেকে ডেনমার্ক–স্কটল্যান্ড ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়। গ্রুপের অপর ম্যাচে বেলারুশকে ৫–১ গোলে হারায় গ্রিস। এই গ্রুপ থেকেও সব কটি দল নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছিল গতকাল রাতে। ৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে গ্রিস।