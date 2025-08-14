ফুটবল

এবার অনূর্ধ্ব-১৭ অধিনায়ক বললেন, ‘না কখনো পাঙাশ মাছ দেওয়া হয় না’

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
‎আজ সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৭ দলের অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাসশামসুল হক

‎কদিন আগে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সদস্য এবং নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার বলেছিলেন ক্যাম্পে থাকা নারী ফুটবলারদের কখনোই পাঙাশ মাছ খাওয়ানো হয় না।

‎আজ সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের সংবাদ সম্মেলনেও আলোচনায় পাঙাশ। এবার অনূর্ধ্ব-১৭ দলের অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাস বললেন, ‘না কখনো পাঙাশ মাছ দেওয়া হয় না।’

‎দীর্ঘদিন ধরে নারী ফুটবলের টিম স্পনসর ঢাকা ব্যাংক। তাদের সঙ্গে বাফুফের চুক্তি কত দিনের এবং কী পরিমাণ অর্থ তারা ফেডারেশনকে দিচ্ছে, সেটা জানতে প্রসঙ্গক্রমে পাঙাশের কথা চলে আসে।

নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার
‎‎ঢাকা ব্যাংক এত টাকা দিলে মেয়েরা কেন ক্যাম্পে পাঙাশ মাছ খায়? এক সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে একটু রেগেমেগেই উত্তর দেন মাহফুজা আক্তার, ‘অর্পিতা এখানে বসা আছে, জিজ্ঞেস করেন ওরা পাঙাশ মাছ খায় নাকি।’ এরপরই এক লাইনে অর্পিতার উত্তর, ‘না কখনো পাঙাশ মাছ দেওয়া হয় না।’

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৭ দলের অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাস
‎এর আগে গত সোমবার দুটি এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে তোলা মেয়েদের থাকা-খাওয়া, ট্রেনিংসহ নানা সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বলতে গিয়ে মাহফুজা বলেছিলেন, ‘অনেকেই বলেন, আমরা নাকি মেয়েদের পাঙাশ মাছ খাওয়াই। তবে পরিষ্কার বলছি, মেয়েদের পাতে কখনো পাঙাশ দিই না।’

