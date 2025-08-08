তৃষ্ণার হ্যাটট্রিক, বাংলাদেশের ৮ গোলের জয়

তৃষ্ণার হ্যাটট্রিক, বাংলাদেশের ৮ গোলের জয়
অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ পূর্ব তিমুরকে ৮-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। হ্যাটট্রিক করেছেন তৃষ্ণা রানী। একটি করে গোল করেন সিনহা জাহান শিখা, শান্তি মার্ডি, নবীরণ খাতুন, মুনকি আক্তার ও মোসাম্মত সাগরিকা। আগামী রোববার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।
ভিয়েনতিয়েনের নিউ লাওস ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুর প্রথম ১৫ মিনিট খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি বাংলাদেশ। মাঝমাঠ থেকে গড়ে ওঠা একাধিক ভালো আক্রমণ নষ্ট করেছেন ফরোয়ার্ডরা। শেষ পর্যন্ত ২০ মিনিটে স্বপ্না রানীর কর্নার থেকে নিখুঁত হেডে লক্ষ্যভেদ করেন শিখা।
৩৩ মিনিটে অলিম্পিক গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন শান্তি মার্ডি। তাঁর নেওয়া কর্নার পূর্ব তিমুরের পোস্টে লেগে জালে চলে যায়। এর ঠিক তিন মিনিট পর আবার মার্ডির কর্নার, এবার চমৎকার হেডে গোল করেন নবীরণ খাতুন। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে মোসাম্মত সাগরিকার বাড়ানো বল আলতো শটে জালে জড়িয়ে স্কোর ৪-০ করেন তৃষ্ণা রানী।
বিরতির পর লড়াই করা দূরে থাক, বাংলাদেশের আক্রমণ ঠেকিয়েই হয়রান পূর্ব তিমুর। ৫৭ মিনিটেই পঞ্চম গোল পেয়ে যায় পিটার বাটলারের দল। গোলমুখে জটলা থেকে নেওয়া শিখার শট রুখে দিলেও বিপদমুক্ত করতে পারেননি পূর্ব তিমুরের গোলকিপার হালিনা মার্চি। বক্সের মধ্যে বল পেয়ে ফিরতি শটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের পঞ্চম গোল আদায় করে নেন তৃষ্ণা।
৭৩ মিনিটে প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বল কেড়ে গোলমুখের দিকে এগিয়ে যান সাগরিকা। বক্সের সামনে তখন পূর্ব তিমুরের গোলকিপার মার্চি ছাড়া আর কেউ নেই। তাকে কাটিয়েই স্কোর ৬-০ করে ফেলেন এই ফরোয়ার্ড। ৮২ মিনিটে ডান পাশ ধরে আক্রমণে ওঠা সাগরিকার বাড়ানো বল জালে ঠেলে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন তৃষ্ণা।
আর রেফারির শেষ বাঁশি বাজানোর আগে অষ্টম গোলটি উপহার দেন মুনকি।
গত মাসে মিয়ানমারে এশিয়ান বাছাইয়ে নৈপুণ্য দেখিয়ে প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল। লাওসে চলমান অনূর্ধ্ব ২০ এশিয়ান বাছাই উতরাতে পারলে ছোটরাও লিখবে ইতিহাস।
‘এইচ’ গ্রুপে থাকা বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবল দল পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকতে পারলেই মূল পর্বের টিকিট কাটবে ৷ দ্বিতীয় হলেও বেঁচে থাকবে আশা। আট গ্রুপের সেরা আট দলের সঙ্গে সেরা তিন গ্রুপ রানার্সআপ দলও পাবে আগামী বছর থাইল্যান্ডে মূল পর্বে খেলার সুযোগ।
পরপর দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট তুলে নিয়ে শীর্ষে থাকা বাংলাদেশ সেই সুযোগটা দারুণভাবে জিইয়ে রেখেছে। গ্রুপে বাংলাদেশের সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া নিজেদের প্রথম ম্যাচে পূর্ব তিমুরকে হারিয়েছে ৯-০ গোলে। আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় লাওসের বিপক্ষে খেলবে দক্ষিণ কোরিয়া। স্বাগতিক লাওস বাংলাদেশের কাছে হেরেছিল ৩-১ গোলে।