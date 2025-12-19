খেলা

প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলা: বাফুফে ও তিন ক্রীড়া সংগঠনের নিন্দা

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রথম আলো কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মীরা। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বরছবি: প্রথম আলো

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ও দেশের তিন ক্রীড়া সংগঠন বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশন (বিএসপিএ), বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (বিএসজেএ) ও বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্টস কমিউনিটি (বিএসজেসি)।

আজ শুক্রবার বাফুফের মিডিয়া বিভাগ থেকে পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘দেশের ক্রীড়া উন্নয়নে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের ফুটবলারদের প্রচারে তারা নিরলসভাবে কাজ করেছে। আমরা এ ধরনের সহিংসতা ও হামলার তীব্র নিন্দা জানাই।’

বাফুফে সব সময় স্বাধীন সাংবাদিকতার পক্ষে এবং যেকোনো সহিংসতা ও আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থানে আছে বিবৃতিতে এমনটা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ‘আমাদের ক্রীড়া পরিবারেরই অংশ প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার। এই সংকটময় সময়ে আমাদের সব পরিবারের সদস্যদের উচিত তাদের পাশে দাঁড়ানো।’  

এ ছাড়া এই হামলার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে দেশের ফুটবলের এই অভিভাবক সংস্থা।

ক্রীড়া সাংবাদিকদের তিন সংগঠন বিএসপিএ, বিএসজেএ ও বিএসজেসি হামলায় জড়িতদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দাবি করেছে।

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির দুঃখজনক হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে পুঁজি করে একটি স্বার্থান্বেষী মহল গতকাল রাতে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এ কারণে আজ শুক্রবার প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকা প্রকাশ করা যায়নি। এই দুই সংবাদমাধ্যমের অনলাইন পোর্টালও সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে।

আরও পড়ুন

আবাহনীকে জিততে দেয়নি পিডব্লিউডি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন