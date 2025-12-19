প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলা: বাফুফে ও তিন ক্রীড়া সংগঠনের নিন্দা

প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলা: বাফুফে ও তিন ক্রীড়া সংগঠনের নিন্দা
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ও দেশের তিন ক্রীড়া সংগঠন বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশন (বিএসপিএ), বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (বিএসজেএ) ও বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্টস কমিউনিটি (বিএসজেসি)।
আজ শুক্রবার বাফুফের মিডিয়া বিভাগ থেকে পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘দেশের ক্রীড়া উন্নয়নে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের ফুটবলারদের প্রচারে তারা নিরলসভাবে কাজ করেছে। আমরা এ ধরনের সহিংসতা ও হামলার তীব্র নিন্দা জানাই।’
বাফুফে সব সময় স্বাধীন সাংবাদিকতার পক্ষে এবং যেকোনো সহিংসতা ও আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থানে আছে বিবৃতিতে এমনটা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ‘আমাদের ক্রীড়া পরিবারেরই অংশ প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার। এই সংকটময় সময়ে আমাদের সব পরিবারের সদস্যদের উচিত তাদের পাশে দাঁড়ানো।’
এ ছাড়া এই হামলার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে দেশের ফুটবলের এই অভিভাবক সংস্থা।
ক্রীড়া সাংবাদিকদের তিন সংগঠন বিএসপিএ, বিএসজেএ ও বিএসজেসি হামলায় জড়িতদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দাবি করেছে।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির দুঃখজনক হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে পুঁজি করে একটি স্বার্থান্বেষী মহল গতকাল রাতে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এ কারণে আজ শুক্রবার প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকা প্রকাশ করা যায়নি। এই দুই সংবাদমাধ্যমের অনলাইন পোর্টালও সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে।