আবাহনীকে জিততে দেয়নি পিডব্লিউডি

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ
আবাহনীকে জিততে দেয়নি পিডব্লিউডি
পিডব্লিউডির কাছ থেকে তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়তে পারত আবাহনী লিমিটেড। কিন্তু আকাশি–নীলেরা আজ কুমিল্লার ভাষাশহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়াম ছেড়েছে আবারও পয়েন্ট হারানোর হতাশা নিয়ে। যোগ করা সময়ে পিডব্লিউডির ফরোয়ার্ড আবু সাঈদ দারুণ এক ভলিতে গোল করলে ম্যাচটা জেতা হয়নি আবাহনীর। ২-২ গোলে ড্র হয়েছে।
বাংলাদেশ ফুটবল লিগে সাত ম্যাচে এটি আবাহনীর তৃতীয় ড্র। ২ জয় আর ২ হারে ৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে চতুর্থ স্থানে আছে আবাহনী। শীর্ষে থাকা বসুন্ধরা কিংসের পয়েন্ট ৬ ম্যাচে ১৬। আজই মুন্সিগঞ্জের ফ্লাইট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে ৩–২ গোলে হারিয়ে টেবিলের দুইয়ে উঠেছে রহমতগঞ্জ।
গত ম্যাচেই ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দেয় আবাহনী। আজ তাদের শুরুটা ছিল সাদামাটা। ম্যাচের দশম মিনিটে এক গোলে পিছিয়ে পড়ে ছয়বারের পেশাদার লিগ চ্যাম্পিয়নরা, গোল করেন পিডব্লিউডির মিনহাজুল স্বাধীন। দ্বিতীয়ার্ধেই ঘুরে দাঁড়ায় আবাহনী। শেখ মোরছালিনের থ্রু থেকে গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে বল জালে পাঠান স্ট্রাইকার আল–আমিন।
ম্যাচে ফিরে আক্রমণে গতি বাড়ায় দলটি। ৭৪ মিনিটে দ্বিতীয় গোলও পেয়ে যায় মারফুল হকের দল। বল তৈরি করে দিয়েছিলেন আল–আমিন, বাকি কাজটা সেরেছেন মোরছালিন। বক্সের একটু বাইরে থেকে তাঁর শটে ২–১।
আবাহনীর সমর্থকেরা হয়তো ভেবেছিলেন জয়ের আনন্দ নিয়েই বাড়ি ফিরতে পারবেন। কিন্তু সেটা আর হয়নি। যোগ করা সময়ে আবাহনীর ডিফেন্ডারদের ভুলে ম্যাচে ফিরে আসে পিডব্লিউডি।