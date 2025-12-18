আর্জেন্টিনা–স্পেন ফিনালিসিমা হবে কাতারে
ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন স্পেন ও দক্ষিণ আমেরিকান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার বহুল আলোচিত ‘ফিনালিসিমা’ অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের ২৭ মার্চ কাতারে। আজ ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল কনফেডারেশন এক যৌথ বিবৃতিতে এ ঘোষণা দিয়েছে।
একই সঙ্গে ভেন্যু হিসেবে কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামের নাম ঘোষণা করেছে দেশটির ফুটবলের লোকাল অর্গানাইজিং কমিটিও (এলওসি)। এবারের ফিনালিসিমা হতে যাচ্ছে আর্জেন্টিনার জন্য স্মরণীয় এক মাঠে প্রত্যাবর্তনের, যেখানে ২০২২ সালে ফ্রান্সকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিল লিওনেল মেসির দল।
ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা দুই মহাদেশের চ্যাম্পিয়নদের নিয়ে সর্বশেষ ফিনালিসিমা হয়েছিল ২০২২ সালে। সে বার ইউরো চ্যাম্পিয়ন ইতালিকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল আর্জেন্টিনা।
২০২৪ সালে কোপা আমেরিকা জিতে আবারও ফিনালিসিমা খেলার সুযোগ তৈরি করে মেসির দল। একই বছর ইউরো জেতে স্পেন। দুই মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নের ফিনালিসিমা নিয়ে গত দেড় বছরে অনেক আলোচনাই হয়েছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো পক্ষই কোথায় কবে হবে তা নিশ্চিত করেনি।
অবশেষে সেই ঘোষণাটি এল আজ। এবারের ফিনিলিসিমার বিশেষত্ব শুধু আর্জেন্টিনার লুসাইলে ফেরাতেই নয়, র্যাঙ্কিংয়ের দুই শীর্ষ দলের বিশ্বকাপকেন্দ্রিক সেরা প্রস্তুতিরও অংশ। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে স্পেন এখন এক নম্বরে, আর্জেন্টিনা দুইয়ে। দুই দলের শীর্ষ মুখ বার্সেলোনার অতীত ও বর্তমান মেসি ও লামিনে ইয়ামাল।
মার্চের শেষ সপ্তাহে ফিনালিসিমা খেলার আড়াই মাস পরই যুক্তরাষ্ট্র–কানাডা ও মেক্সিকোয় হতে যাওয়া বিশ্বকাপে নামবে তারা। স্পেন বিশ্বকাপে ‘এইচ’ গ্রুপে উরুগুয়ে, সৌদি আরব ও কেপ ভার্দের বিপক্ষে খেলবে। ‘জে’ গ্রুপে থাকা আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডান।