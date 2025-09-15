আকাশছোঁয়ার অভিযানে ডুপ্লান্টিসের আবারও বিশ্ব রেকর্ড

আকাশছোঁয়ার অভিযানে ডুপ্লান্টিসের আবারও বিশ্ব রেকর্ড
আর কত উঁচুতে উঠবেন আরমান্ড ‘মন্ডো’ ডুপ্লান্টিস? আকাশ স্পর্শ করলে কি থামবে তাঁর উচ্চতাকে জয়ের অভিযাত্রা!
টোকিওতে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে আজ আবারও দেখা গেল সেই পরিচিত দৃশ্য। ডুপ্লান্টিসের হাতে পোল, সামনে ৬.৩০ মিটার উচ্চতার নতুন চ্যালেঞ্জ এবং যথারীতি সেটাও জয় করে গড়লেন নতুন বিশ্ব রেকর্ড। অন্য কারও রেকর্ড নয়, গত মাসে হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট মিটে নিজেই গড়েছিলেন ৬.২৯ মিটার উচ্চতা টপকে যাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড। সেটাকে অতীত বানিয়ে আকাশ জয়ের অভিযাত্রায় সুইডিশ কিংবদন্তি আরেকটু এগোলেন টোকিওতে।
২০২২ ওরেগন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০২৩ বুদাপেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পর এবার টোকিওতেও পোলভল্টে নিজের মুকুট অক্ষুণ্ন রাখলেন ডুপ্লান্টিস। অর্থাৎ পোলভল্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মুকুট ধরে রাখায় করলেন হ্যাটট্রিক। টোকিওতে ৬ মিটার উচ্চতা পেরিয়ে ডুপ্লান্টিসের পেছনে থেকে রুপা জেতেন গ্রিসের ইমানৌয়েল কারালিস, ৫.৯৫ মিটার পেরিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন কার্টিস মার্শাল। বিশ্ব রেকর্ড গড়ার আগেই ৬.১৫ মিটার উচ্চতা পেরিয়ে সোনা জয় নিশ্চিত করেন ডুপ্লান্টিস। পরে নিজেই নিজেকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে পাড়ি দেন আরও ১৫ সেন্টিমিটার উচ্চতা। তৃতীয়বারের চেষ্টায় গড়েন নিজের ১৪তম বিশ্ব রেকর্ড।
বিশ্ব রেকর্ড গড়ার পর ২৫ বছর বয়সী এই অ্যাথলেট দৌড়ে টোকিও ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে গ্যালারিতে চলে যান। সেখানে ছিলেন তাঁর মা–বাবা ও প্রেমিকা দেজিরে ইনগ্ল্যান্ডার। সবাইকে একে একে জড়িয়ে ধরেন ডুপ্লান্টিস। তাঁর মতোই হলুদ পোশাক পরে আসা সুইডিশ মডেল ও ইনফ্লুয়েন্সার দেজিরেকে ডুপ্লান্টিস চুমু খাওয়ার সময় করতালিতে ফেটে পড়ে টোকিও ন্যাশনাল স্টেডিয়াম। সুইডেনের পতাকা জড়িয়ে গ্যালারি থেকে মাঠে ফেরার পর অভিনন্দন জানান তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরাও।
বিশ্ব রেকর্ড গড়ার পর ডুপ্লান্টিস বলেন, ‘যা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও ভালো করেছি। এই বিশ্ব রেকর্ড সবাইকে উপহার দেওয়ার অনুভূতিটা দারুণ। দর্শকেরাও গগনবিদারী ছিলেন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। খুব ভালো লাগছে।’
১৯৮৫ সালের ১৩ জুলাই ইতিহাসের প্রথম পোল ভল্টার হিসেবে ৬ মিটার উচ্চতা লাফিয়ে পার হয়েছিলেন ইউক্রেনের কিংবদন্তি সের্গেই বুবকা। ২০১২ সালে এই কিংবদন্তি একবার বলেছিলেন, ‘সঠিক কৌশলে ৬.৩০ মিটার, ৬.৪০ মিটার কিংবা ৬.৫০ মিটার লাফানো সম্ভব।’
টোকিওতে বুবকার কথাকেই সত্য প্রমাণ করলেন ডুপ্লান্টিস।