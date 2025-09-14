বিশ্বের নতুন দ্রুততম মানব সেভিল, মিলে গেল বোল্টের ভবিষ্যদ্বাণী
নোয়াহ লাইলস নন, কিশানে টম্পসন নন, টোকিওতে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষ ১০০ মিটার স্প্রিন্ট জিতেছেন জ্যামাইকার অবলিক সেভিল। ৯.৭৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে সোনা জিতেছে উসাইন বোল্টের জ্যামাইকার এই স্প্রিন্টার। রুপা জিতেছে একই দেশের কিশানে টম্পসন, সময় নিয়েছেন ৯.৮২ সেকেন্ড। ৯.৮৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন নোয়াহ লাইলস হয়েছেন তৃতীয়।
২০১৬ রিও অলিম্পিকে উসাইন বোল্টের সোনা জয়েরর পর প্রথমবারের মতো আবারও বিশ্ব শিরোপা জিতলেন এক জামাইকান স্প্রিন্টার। আর টোকিওর গ্যালারিতে বসে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত চোখ ভরে দেখলেন বোল্ট নিজেই। সেভিলের জয়ের পর খুশিদে রীতিমতো লাফিয়েছেন সর্বকালের দ্রুততম মানব।
১১ বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বোল্ট বাজি ধরেছিলেন ১০০ মিটারে জামাইকানদের ‘ওয়ান-টু’ হবে। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন লাইলসকে হারিয়ে টম্পসন ও সেভিল জয়ী হবেন—এমনটাই বলেছিলেন তিনি।
শেষ পর্যন্ত তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেল দারুণভাবে—ফর্ম ও কৌশল বোঝার কৃতিত্বে। ফিনিশ লাইন পেরোনোর পরই উল্লাসে ফেটে পড়লেন বোল্ট।
স্টেডিয়ামে তখন বাজতে শুরু করেছ বব মার্লের বিখ্যাত গান ‘বাফেলো সোলজার’। উল্লাসে মেতেছিল জামাইকান দর্শকের বড় এক অংশও। সাড়া দিয়ে সেভিল নিজের স্প্রিন্ট স্যুটের ওপরের অংশ ছিঁড়েই ফেললেন।
২৪ বছর বয়সী সেভিল এক বছর আগে প্যারিস অলিম্পিকে ১০০ মিটারের ফাইনালে আটজনের মধ্যে অষ্টম হয়েছিলেন। প্যারিসে সেভিল সময় নিয়েছিলেন ৯.৯১ সেকেন্ড। আজ সেভিল শুরু থেকেই বুঝিয়ে দেন বড় কিছুই করতে যাচ্ছেন। তাঁর যা প্রতিদ্বন্দ্বিতা সবটুকুই হয়েছে সতীর্থ কিশানে টম্পসনের সঙ্গে। অলিম্পিক ও গতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নোয়াহ লাইলস শুরু থেকেই পিছিয়ে ছিলেন।
১০০ মিটার স্প্রিন্টের শুরুটা হয়েছিল ফলস স্টার্ট দিয়ে। প্যারিস অলিম্পিকে ২০০ মিটারের সোনাজয়ী বোতসোয়ানার লেতসিলে তেবোগো হয়েছেন ডিসকোয়ালিফাইড।