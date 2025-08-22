নাটকীয়তার পর ১০০ মিটার জিতে সুমাইয়ার উচ্ছ্বাস, মুকুট হারিয়ে হতাশ শিরিন

নাটকীয়তার পর ১০০ মিটার জিতে সুমাইয়ার উচ্ছ্বাস, মুকুট হারিয়ে হতাশ শিরিন
শিরিন আক্তারকে ২০২২ সালে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম হারিয়েছেন সুমাইয়া দেওয়ান। দ্বিতীয়বার হারালেন আজ। জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৭তম জাতীয় সামার অ্যাথলেটিসে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে ১৬ বারের চ্যাম্পিয়ন শিরিন হেরে গেছেন নৌবাহিনীতে তাঁরই সতীর্থ সুমাইয়ার কাছে।
জয়ে পর উচ্ছ্বসিত সুমাইয়া বলেন, ‘আমি পরিশ্রম করে আবার আগের জায়গায় আসতে পেরেছি। প্রথম ধন্যবাদ জানাতে চাই নৌবাহিনী, বিকেএসপি, আমার কোচ ও পরিবারকে। যারা আমার পাশে ছিল। আমার পরিশ্রম সফল হয়েছে। সামনে আরও কঠোর পরিশ্রম করে এগিয়ে যেতে চাই।’
সুমাইয়া যোগ করেন, ‘আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। এবার আমি হব প্রথম। আলহামদুলিল্লাহ তাই হয়েছি। সামনে এসএ গেমসে অবশ্যই ভালো কিছু করার চেষ্টা করব। বাংলাদেশকে ভালোভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে চাই।’
শিরিনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ভালো চোখে দেখেন জানিয়ে বিকেএসপির সাবেক ছাত্রী মানিকগঞ্জের মেয়ে বলেন, ‘আমাকে দেখে নতুন যারা আসছে, তারা শিখবে, চেষ্টা করবে এই জায়গায় পৌঁছাতে। আমার দুর্বলতা ছিল ফিনিশিংয়ে, সেটা নিয়ে কোচের সঙ্গে কাজ করেছি।’
যোগ করেন ‘এখন আমি বাংলাদেশের দ্রুততম মানবী। আপনারা দোয়া করবেন। এসএ গেমসে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।’
সুমাইয়া এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় অনার্স প্রথম বর্ষে পড়ছেন। ফল নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, এ নিয়ে তিনি বলেন, ‘আজকের টাইমিংটা (১২.১৯৫) আমার জন্য খুব সন্তোষজনক। দৌড় শেষে আমি নিজেও ধরে নিয়েছিলাম প্রথম হয়েছি। যদি ফল অন্য রকম আসত, আমি অবশ্যই চ্যালেঞ্জ করতাম।’
মুকুট হারিয়ে হতাশ শিরিন। বললেন, ‘আমি-ই চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। এই ফল আমি মানতে পারছি না।’ তার আগে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ‘আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি এটা চ্যালেঞ্জ করব।’
শিরিন মাঠেই সাংবাদিকদের কাছে ফল নিয়ে আপত্তি জানান। এ নিয়ে বিভ্রান্তিও তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত বিচারকেরা সুমাইয়ার পক্ষে রায় দেন। দীর্ঘ ১২ বছরের ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়বার জাতীয় ১০০ মিটারে হারের তেতো স্বাদ পেলেন শিরিন।