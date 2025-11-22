‎কাবাডি বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করল বাংলাদেশের মেয়েরা

কাবাডি বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করল বাংলাদেশের মেয়েরা
রেফারির শেষ বাঁশি বাজতেই রুপালি-বৃষ্টিদের উৎসব শুরু। লাল-সবুজ পতাকা হাতে কোর্টের চারপাশ ঘুরে গ্যালারির দর্শকদের অভিবাদনের জবাবও দিলেন তাঁরা। প্রথমবার নারী কাবাডি বিশ্বকাপে অন্তত ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত হওয়ার আনন্দে মেয়েদের এই উদ্যাপন।
মিরপুর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে আজ থাইল্যান্ডকে ৪০-৩১ পয়েন্টে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট পেয়েছে বাংলাদেশ। একই সঙ্গে নিশ্চিত হলো অন্তত ব্রোঞ্জ পদক জয়ও। আন্তর্জাতিক কাবাডির নিয়ম অনুযায়ী, সেমিফাইনালে হারলেও ব্রোঞ্জ পদক পাবে অংশগ্রহণকারী দল।
থাইল্যান্ডের বিপক্ষে এদিন প্রথমার্ধে দারুণ লড়াই করে বাংলাদেশ। তবে রেইডার শ্রাবণী মল্লিক চোট নিয়ে মাঠ ছাড়ায় স্বাগতিক সমর্থকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। কয়েক মিনিট পর অবশ্য সুস্থ হয়ে মাঠে ফেরেন তিনি। বিরতির আগে এক রেইড থেকে দুই পয়েন্ট পাওয়ায় বাংলাদেশের ব্যবধান বেড়ে হয় ১৪-১২।
চোট সমস্যায় ভোগা শ্রাবণী দ্বিতীয়ার্ধে আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। একের পর এক রেইড দিয়ে বাংলাদেশের পয়েন্ট বাড়িয়ে যান। থাইল্যান্ড শেষ দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও বাংলাদেশের জয় আটকাতে পারেনি।
একই দিন সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে গত আসরের রানার্সআপ ইরান। আজ তারা নেপালকে হারিয়েছে ৩৯-১১ পয়েন্টে।
ঘরের মাঠে জয়ে শুরু করেছিল বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে উগান্ডাকে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে জার্মানি বিপক্ষে জয় পায়। তৃতীয় ম্যাচ হেরে যায় ভারতের কাছে।
এর আগে গতকাল উগান্ডাকে ৫১-১৬ পয়েন্টে হারিয়ে গ্রুপ সেরা হয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে ভারত। আগামীকাল ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে তারা মুখোমুখি হবে ‘বি’ গ্রুপের রানার্সআপ দলের সঙ্গে, যে প্রতিপক্ষ এখনো চূড়ান্ত হয়নি।
এ নিয়ে দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠিত হচ্ছে নারীদের কাবাডি বিশ্বকাপ। সর্বশেষ ২০১২ সালে ইরানকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল ভারত। সেবার বাংলাদেশ কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নেয়।