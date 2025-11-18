নারী কাবাডি বিশ্বকাপে জার্মানিকে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ

নারী কাবাডি বিশ্বকাপে জার্মানিকে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ
নারী কাবাডি বিশ্বকাপে নবাগত জার্মানিকে ৫৭-২৭ পয়েন্টে উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে আজ প্রথমার্ধেই আধিপত্য দেখিয়ে ২৮-৯ পয়েন্ট এগিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। দ্বিতীয়ার্ধে খানিকটা ছন্দপতন হলেও বড় জয় পেতে অসুবিধা হয়নি কোচ শাহনাজ পারভীনের দলের। প্রথম ম্যাচে গতকাল উগান্ডাকে ৪২-২২ পয়েন্টে হারিয়েছিল বাংলাদেশ।
আগামীকাল নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ বর্তমান বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ভারত। আজ দিনের প্রথম ম্যাচে ভারত ৬৫-২০ পয়েন্টে থাইল্যান্ডকে হারিয়েছে। দুই অর্ধে সমান দাপট দেখান ভারতের মেয়েরা।
শিরোপা ধরে রাখার মিশনে প্রথমার্ধেই ৪১-৬ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত। দ্বিতীয়ার্ধে থাইল্যান্ড কিছুটা ভালো খেলে আরও ১৪ পয়েন্ট তুললেও ভারতের জয় পাওয়াটা কঠিন হয়নি।
এ নিয়ে দ্বিতীয়বার হচ্ছে নারীদের কাবাডি বিশ্বকাপ। সর্বশেষ ২০১২ সালে ইরানকে হারিয়ে শিরোপা জেতে ভারত। সেবার বাংলাদেশের মেয়েরা কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেন।
এবার ১১ দল নিয়ে ঢাকায় হচ্ছে আসরটি। ভারত ছাড়াও ইরান, নেপাল এবং গত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্ট থাইল্যান্ড এ আসরের ফেবারিট। এরই মধ্যে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয় পেয়েছে তিন দল।