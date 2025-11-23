লিওনাইন জিএম দাবায় চ্যাম্পিয়ন ভারতের ভার্সভানি

লিওনাইন জিএম দাবায় চ্যাম্পিয়ন ভারতের ভার্সভানি
লিওনাইন চেস ক্লাবের আয়োজনে ও বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সহযোগিতায় লিওনাইন ৩য় গ্র্যান্ডমাস্টার্স দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ভারতের আন্তর্জাতিক মাস্টার আরিয়ান ভার্সভানি। ২১ বছর পর আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে ৯ খেলায় ৭ পয়েন্ট পেয়ে শিরোপা জয়ের চেয়েও ভার্সভানির বড় অর্জন একটি গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম।
সাড়ে ৬ পয়েন্ট পেয়ে রানারআপ হয়েছেন উজবেকিস্তানের গ্র্যান্ডমাস্টার আবদিসালিমভ আবদিমালিক, ৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান। সাড়ে ৫ পয়েন্ট নিয়ে ভিয়েতনামের গ্র্যান্ডমাস্টার ইয়ন ডাক হোয়া চতুর্থ হয়েছেন, ৫ পয়েন্ট নিয়ে আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন রেজা পঞ্চম। বাকি পাঁচ প্রতিযোগীর ক্রম এ রকম: ষষ্ঠ ভারতের ফিদে মাস্টার পানিসার ভেদন্ত (৪), সপ্তম সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ (৩), অষ্টম গ্র্যান্ডমাস্টার রিফাত বিন সাত্তার (৩), নবম আন্তর্জাতিক মাস্টার আবু সুফিয়ান শাকিল (২.৫) এবং দশম ফিদে মাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া (২.৫)।
টুর্নামেন্টের পুরো খেলাই হয়েছে ধানমন্ডির র্যাংকস নাসিম স্কয়ারের লিওনাইন চেস ক্লাবের হল রুমে। আজ নবম রাউন্ডের খেলায় আন্তর্জাতিক মাস্টার আরিয়ান ভার্সভানি নিজ দেশের ফিদে মাস্টার পানিসার ভেদন্তের সঙ্গে ড্র করেন। গ্র্যান্ডমাস্টার আবদিসালিমভ আবদিমালিক আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন রেজাকে, আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান ফিদে মাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়াকে ও ফিদে মাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ গ্র্যান্ডমাস্টার রিফাত বিন সাত্তারকে হারান। আন্তর্জাতিক মাস্টার আবু সুফিয়ান শাকিল ড্র করেন গ্র্যান্ডমাস্টার ইয়ন ডাক হোয়ার সঙ্গে।
বিকেলে পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সভাপতি, সাবেক সচিব সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহমেদ বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশের ডিআইজি ও বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সহসভাপতি ড. শোয়েব রিয়াজ আলম এবং প্রথম আলোর প্রধান ক্রীড়া সম্পাদক উৎপল শুভ্র। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লিওনাইন চেস ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জেবেল রহমান গনি। অনুষ্ঠানে এই চারজন ছাড়াও বক্তব্য দেন গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদ, আন্তর্জাতিক মহিলা মাস্টার রানী হামিদ, ফিদে মাস্টার ইউনুস হাসান, লিওনাইন চেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর হোসেন জিম্মু, আন্তর্জাতিক দাবা বিচারক মো. হারুন অর রশীদ, প্রতিযোগিতার প্রধান সংগঠক তাসমিন সুলতানা লাবণ্য, আন্তর্জাতিক মাস্টার আরিয়ান ভার্সভানি ও গ্র্যান্ডমাস্টার ইয়ন ডাক হোয়া।
রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ, ভারত, উজবেকিস্তান ও ভিয়েতনামের তিনজন গ্র্যান্ডমাস্টার, ৪ জন আন্তর্জাতিক মাস্টার ও ৩ জন ফিদে মাস্টার অংশগ্রহণ করেন। বিজয়ীদের এক হাজার মার্কিন ডলার অর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়। চ্যাম্পিয়ন আন্তর্জাতিক মাস্টার আরিয়ান ভার্সভানি ৫০০ ডলার পেয়েছেন। রানারআপ গ্র্যান্ডমাস্টার আবদিসালিমভ আবদিমালিক ৩০০ ডলার ও তৃতীয় আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান ২০০ ডলার পেয়েছেন।