আমিরুলের টানা দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক, এবার কোরিয়াকে রুখল বাংলাদেশ

জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ
আমিরুলের টানা দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক, এবার কোরিয়াকে রুখল বাংলাদেশ
জুনিয়র বিশ্বকাপ হকিতে বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-২১ দল দ্বিতীয় ম্যাচে কাল দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে ৩-৩ গোলে ড্র করেছে। বাংলাদেশের ড্র্যাগ ফ্লিক বিশেষজ্ঞ ডিফেন্ডার আমিরুল ইসলাম আগের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করার পর এ ম্যাচেও হ্যাটট্রিক করেছেন।
৩ গোলে পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশ আমিরুলের দুরন্ত নৈপুণ্যে ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে শক্তিশালী কোরিয়ার বিপক্ষে। অনেকটা হামজা চৌধুরীর মতো চুলের বাহার তাঁর, মাঠেও হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশের ত্রাতা। আজও আমিরুলের ৩টি গোলই এসেছে পেনাল্টি কর্নারে।
ভারতের চেন্নাইয়ের মেয়র রাধাকৃষ্ণান স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরুতেই কোরিয়া এগিয়ে যায়। ৮ মিনিটে লি মিন হাইওক পেনাল্টি কর্নারে গোল করেন। ১৩ মিনিটে সন সিয়ংহান দলের দ্বিতীয় গোল এনে দেন। ১৭ মিনিটে লি মিন হাইওক পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে তৃতীয় গোল করলে বাংলাদেশ বেশ পিছিয়ে পড়ে।
তবে তৃতীয় কোয়ার্টারে সিগফ্রিড আইকম্যানের ছেলেরা দারুণ লড়াই করে ঘুরে দাঁড়ায়। ৩৮ মিনিটে আমিরুল ইসলাম পেনাল্টি কর্নারে প্রথম গোল করেন। চতুর্থ কোয়ার্টারের প্রথম মিনিটে দ্বিতীয় গোল, ৫৬ মিনিটে তৃতীয় গোল করে টানা দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন আমিরুল। দুটি ম্যাচেরই সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন তিনি।
গতকাল প্রথম ম্যাচে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে লড়াই করেও ৫-৩ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ দল। দুই দিনের মধ্যে পরপর হ্যাটট্রিক করে আমিরুল দলের মনোবল উজ্জীবিত করেছেন। দুই ম্যাচে তাঁর ৬ গোলই পেনাল্টি কর্নারে। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আগামীকাল ফ্রান্সের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।