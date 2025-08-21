মেয়ের জন্য খাবার খুঁজতে গিয়ে গাজায় ইসরায়েলি গুলিতে প্রাণ গেল ফিলিস্তিনি বাস্কেটবল তারকার

মেয়ের জন্য খাবার খুঁজতে গিয়ে গাজায় ইসরায়েলি গুলিতে প্রাণ গেল ফিলিস্তিনি বাস্কেটবল তারকার
ফিলিস্তিনে আবারও রক্ত ঝরল এক ক্রীড়াবিদের। গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছেন ফিলিস্তিনের সাবেক জাতীয় বাস্কেটবল খেলোয়াড় মোহাম্মদ শালান। গত মঙ্গলবার খাদ্য ও ওষুধ সংগ্রহ করতে গিয়ে মারা গেছেন এই বাস্কেটবল খেলোয়াড়।
ওয়াফা নিউজ এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী, ‘দ্য আর্থকোয়েক’ নামে পরিচিত শালানকে খান ইউনিস এলাকায় সংগ্রহের লাইনে দাঁড়ানোর সময় গুলি করে হত্যা করা হয়।
৪০ বছর বয়সী শালান খাদ্য ও ওষুধ খুঁজছিলেন। তাঁর ছয় বছরের কন্যা মরিয়ম দীর্ঘদিন ধরে কিডনি বিকল ও রক্ত সংক্রমণে (সেপসিস) ভুগছে। ফিলিস্তিনি বাস্কেটবল ফেডারেশনের মহাসচিব ফারেস আওয়াদ ফ্রান্স ইনফো স্পোর্টকে বলেন, ‘গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ফিলিস্তিনি বাস্কেটবল তারকা মোহাম্মদ শালান ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। সন্তানদের জন্য খাবার সংগ্রহ করতে গিয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।’
ছয় সন্তানের জনক শালান খেলোয়াড়ি জীবনে গাজা স্ট্রিপের আল-বুরেইজ সার্ভিসেস ক্লাবের হয়ে দুটি প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা, একটি গাজা স্ট্রিপ কাপ ও দুটি সুপার কাপ জিতেছেন। এ ছাড়া তিনি আল-মাগাজি সার্ভিসেস, খান ইউনিস সার্ভিসেস, আল-শাতি সার্ভিসেস, গাজা স্পোর্টস, ওয়াইএমসিএ ও জাবালিয়া সার্ভিসেসের হয়েও খেলেছেন।
কয়েক সপ্তাহ আগেই গাজায় নিহত হয়েছিলেন ফিলিস্তিন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক তারকা সুলেইমান আল-উবাইদ, যিনি ‘ফিলিস্তিনি পেলে’ নামে পরিচিত ছিলেন।