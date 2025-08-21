ইসরায়েল ম্যাচের লভ্যাংশ ফিলিস্তিনিদের দেবে নরওয়ে

ইসরায়েল ম্যাচের লভ্যাংশ ফিলিস্তিনিদের দেবে নরওয়ে
নরওয়ে ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছে, ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের হামলায় মানবিক বিপর্যয়ের শিকার হওয়া মানুষদের দেখে তারা ‘নিশ্চুপ থাকতে পারে না।’ আর তাই ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ইসরায়েলের বিপক্ষে ম্যাচের লভ্যাংশ গাজার মানুষদের সাহায্যে তুলে দিতে চায় নরওয়ে ফুটবল। অসলোয় আগামী ১১ অক্টোবর ইসরায়েলের মুখোমুখি হবে নরওয়ে।
গত মঙ্গলবার নরওয়ে ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি লিসে ক্লাভেনেস বিবৃতিতে বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে গাজার সাধারণ মানুষের ওপর যে একতরফা ভয়াবহ আক্রমণ চলছে এবং তাতে মানবিক বিপর্যয় দেখে আমরা কিংবা আমাদের সংগঠন চুপ করে থাকতে পারে না। গাজায় প্রতিদিন জীবন বাঁচাচ্ছে এবং জরুরি সেবা দিচ্ছে এমন মানবতাবাদী সংগঠনকে আমরা দান করতে চাই।’
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নরওয়ে–ইসরায়েল ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু হবে আগামী সপ্তাহ থেকে। এ ম্যাচের টিকিট বিক্রি করে নরওয়ে ফুটবল ফেডারেশন কী পরিমাণ অর্থ আয় করতে পারে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
ইসরায়েলি ফুটবল ফেডারেশন অবশ্য চুপ করে বসে থাকেনি। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েল ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাসের হামলা নরওয়ে ফুটবলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিবৃতি দিয়েছে তারা, যা প্রথম প্রকাশিত হয় ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য টেলিগ্রাফ’ এ। বিবৃতিতে নরওয়ের প্রতি বলা হয়, ‘নিশ্চিত করুন অর্থটা যেন কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের হাতে না পড়ে কিংবা তিমি শিকারে ব্যয় না হয়।’ তিমি শিকারের জন্য বিশ্বব্যাপী সমালোচনার সন্মুখীন হয়েছে নরওয়ে।
নরওয়ে ফুটবল জানিয়েছে, ১১ অক্টোবর ম্যাচের নিরাপত্তা নিশ্চিতে উয়েফা ও স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে তারা কাজ করছে। উল্লেভাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এই ম্যাচ, যার আসনসংখ্যা ২৬ হাজার। কিন্তু অতিরিক্ত নিরাপত্তাব্যবস্থার জন্য এই ম্যাচে তিন হাজার টিকিট কম ছাড়া হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
নিরাপত্তার কারণে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় স্বাগতিক হয়ে কোনো ম্যাচ আয়োজন করতে পারে না ইসরায়েল। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে নরওয়ের বিপক্ষে ম্যাচ তারা খেলেছে হাঙ্গেরিতে। ৪–২ গোলে ম্যাচটি জিতেছিল নরওয়ে। ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বাছাইয়ে ‘আই’ গ্রুপে ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নরওয়ে। ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ইসরায়েল। ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে তিনে ইতালি।
একই গ্রুপ থেকে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর ও ১৪ অক্টোবর ইসরায়েলের মুখোমুখি হবে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইতালি। এ দুটি ম্যাচ সামনে রেখে অন্য পথে হাঁটছে ইতালিয়ান সকার কোচেস অ্যাসোসিয়েশন (এআইএসি)। তারা চায়, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করা হোক। এআইএসি এ নিয়ে ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি জমা দিয়েছে। তারা চায় এই চিঠি দেশের ফেডারেশনের মাধ্যমে উয়েফা ও ফিফাতে পৌঁছাক। চিঠিতে সংগঠনটির দাবি, ‘ইসরায়েলকে অবশ্যই থামতে হবে। ফুটবলকে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে।’
ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েল গ্রাভিনা উয়েফার সিনিয়র সহসভাপতিও। এআইএসি সহসভাপতি জিয়ানকার্লো ক্যামোলেজ বলেছেন, ‘অন্য কোথাও না তাকিয়ে আমরা শুধু খেলায় মনোযোগ দিতে পারি। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি এটা অনুচিত।’
ফিলিস্তিনের গাজায় টানা ২২ মাসের বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার হামলায় মোট নিহত মানুষের সংখ্যা ৬২ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। গাজার সরকারি গণমাধ্যম দপ্তর এ তথ্য জানিয়েছে। গাজা উপত্যকাজুড়ে ইসরায়েলি হামলায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তত ১৮ হাজার ৮৮৫টিই শিশু।