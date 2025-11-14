২১ বছর পর ঢাকায় লিওনাইন গ্র্যান্ডমাস্টারস দাবা

২১ বছর পর ঢাকায় লিওনাইন গ্র্যান্ডমাস্টারস দাবা
২১ বছর পর ঢাকায় গ্র্যান্ড মাস্টারস দাবা টুর্নামেন্টের আয়োজন করছে লিওনাইন চেস ক্লাব। বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সহযোগিতায় তারা তৃতীয় লিওনাইন গ্র্যান্ডমাস্টারস দাবা টুর্নামেন্টের আয়োজন করছে আগামীকাল শনিবার থেকে।
প্রতিযোগিতায় চার দেশের ১০ দাবাড়ু অংশ নেবেন। এর মধ্যে গ্র্যান্ডমাস্টার রয়েছেন ৩ জন, আন্তর্জাতিক মাস্টার ৪ জন ও ফিদে মাস্টার ৩ জন।
১০ দিনের এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশের গ্র্যান্ডমাস্টার রিফাত বিন সাত্তার। তিন বছর পর কোনো স্ট্যান্ডার্ড টুর্নামেন্টে খেলবেন তিনি। অংশ নিচ্ছেন ভিয়েতনামের গ্র্যান্ডমাস্টার নগুয়েন ডাক হোয়া ও উজবেকিস্তানের আবদিমালিক। শেষের জন এই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রেটিংধারী, ২৫৫৩। খেলছেন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মাস্টার ফাহাদ রহমান, মনন রেজা, আবু সুফিয়ান শাকিল ও ভারতের আরিয়ান ভাসনি। ফিদে মাস্টার বাংলাদেশের সাকলাইন মোস্তফা, তাহসিন তাজওয়ার, ভারতের ভেদান্ত পানেসার।
রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতির এই প্রতিযোগিতায় সবাই সবার সঙ্গে খেলবেন। দাবাড়ুদের সামনে থাকছে গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম অর্জনের সুযোগ। সে জন্য ৯ ম্যাচে লাগবে ৭ পয়েন্ট। আর আন্তর্জাতিক মাস্টার নর্ম করতে চাই ৯ ম্যাচে সাড়ে ৫ পয়েন্ট।
প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে ধানমন্ডি ২৭ নম্বর সড়কে মিনা বাজারের পাশে লিওনাইন চেস ক্লাবের অফিসে। সেখানেই আজ সংবাদ সম্মেলন ও ড্র অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আব্দুন নূর তুষার। মেধার বিকাশে দাবা বড় ভূমিকা রাখে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘দাবা এমন একটি খেলা, যেটিতে যে কেউ যে কারও সঙ্গে খেলতে পারে। এখানে বয়সের কোনো বাধা নেই। তাই দেশে দাবার প্রচার ও প্রসার হওয়া উচিত।’ বিশেষ অতিথি দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদ বলেন, ‘চাইব এমন উদ্যোগ যেন অব্যাহত থাকে।’
টুর্নামেন্টটি আয়োজনের উদ্দেশ্য নিয়ে লিওনাইন চেস ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জেবেল রহমান গনি বলেন, ‘তরুণ দাবা খেলোয়াড়দের আরও সামনে এগিয়ে দিতেই আমাদের এই আয়োজন। ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।’
অনুষ্ঠানে লিওনাইন চেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর হোসেন জিম্মু জানান, গত ২১ বছর নানা কারণে তাঁরা গ্র্যান্ডমাস্টার টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে পারেননি। ফেডারেশনে শৃঙ্খলা ছিল না। এবার আয়োজন করা হচ্ছে প্রয়াত গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমানের স্ত্রী তাসমিন সুলতানার আগ্রহে। এই টুর্নামেন্টের প্রধান সংগঠক তিনি।
১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত লিওনাইন চেস ক্লাব প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার টুর্নামেন্ট করেছিল ২০০৩ সালে, পরেরটি ২০০৪ সালে। ২০০৩ সালে প্রথম লিওনাইন গ্র্যান্ডমাস্টার দাবায় গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম করেন রিফাত বিন সাত্তার। দ্বিতীয়টায় গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম করেন আবদুল্লাহ আল রাকিব। এবার ফাহাদ, মননদের আশা এই টুর্নামেন্ট থেকে নর্ম করার। সাকলাইনের সামনে সুযোগ রয়েছে গ্র্যান্ডমাস্টার, আন্তর্জাতিক নর্ম—দুটিই অর্জনের।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিলা আন্তর্জাতিক মাস্টার রানী হামিদ, দাবার আন্তর্জাতিক বিচারক হারুনুর রাশীদসহ অনেকে।