অন্য খেলা

এশিয়ান আর্চারিতে কুলসুমের ব্রোঞ্জ জয়

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
ব্রোঞ্জ জয়ের পর কুলসুম আক্তারের উদ্‌যাপনবাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন

এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে কম্পাউন্ডে আরেকটি সাফল্য পেল বাংলাদেশ। আর্মি স্টেডিয়ামে আজ দুপুরে কম্পাউন্ড দ্বৈত ইভেন্টে ভারতের কাছে ১৫১-১৫৩ ব্যবধানে হেরে রুপা জেতেন বাংলাদেশের দুই আর্চার হিমু বাছাড় ও বন্যা আক্তার। বিকেলে কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন কুলসুম আক্তার।

সেমিফাইনালে ভারতের পৃথিকা প্রদীপের কাছে ১৪৫–১৪৬ পয়েন্টে হেরে যান কুলসুম। এরপর ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে চায়নিজ তাইপের চেন সির সঙ্গে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৪৫–১৪৪ ব্যবধানে জিতে পদক নিশ্চিত করেন কুলসুম।

তবে শুরুটা ভালো হয়নি কুলসুমের। প্রথম সেটেই ২৯–৩০ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেট ২৯–২৯ পয়েন্টে সমতা ছিল। চতুর্থ সেটে ২৯-২৮ পয়েন্টে আবার পিছিয়ে পড়েন। শেষ সেটে দাপট দেখিয়ে তিন পয়েন্টের ব্যবধান গড়েন কুলসুম। তাতেই জয় নিশ্চিত হয়।

কম্পাউন্ড দ্বৈত ইভেন্টে রুপা জেতেন হিমু ও বন্যা
প্রথম আলো

এমন রোমাঞ্চকর জয়ে উচ্ছ্বসিত কুলসুম, ‘দিনের শেষটা খুব ভালো হয়েছে আমার। প্রথমে একটু নার্ভাস ছিলাম। ভেবেছিলাম হয়তো কিছুই পাব না। শেষ পর্যন্ত একটা পদক পেয়েছি। এটা সত্যি আনন্দের।’

আরও পড়ুন

ফাইনালে ভারতের কাছে হার হিমু-বন্যার, রুপা জিতল বাংলাদেশ

‎আর্চারির আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলোয় বাংলাদেশের বেশির ভাগ পদকই এসেছে রিকার্ভ ইভেন্ট থেকে। ২০২১ আর্চারি বিশ্বকাপে রোমান সানার রুপা জয়, অলিম্পিকে রোমান ও সাগরের অংশগ্রহণ সবই রিকার্ভে। কিন্তু এবার এশিয়ান আর্চারিতে কম্পাউন্ড দ্বৈতে রুপার পর কম্পাউন্ড নারী এককে এল ব্রোঞ্জপদক।

২০২৩ সালে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এশিয়ান আর্চারিতে কোনো পদক জেতেনি বাংলাদেশ। এর আগে ২০২১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতার ২২তম আসরে এক রুপা ও দুই ব্রোঞ্জ জিতেছিল বাংলাদেশ।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
অন্য খেলা থেকে আরও পড়ুন