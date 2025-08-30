চায়নিজ তাইপেকে ৮-৩ গোলে উড়িয়ে জয়ে ফিরল বাংলাদেশ

এশিয়া কাপ হকি
চায়নিজ তাইপেকে ৮-৩ গোলে উড়িয়ে জয়ে ফিরল বাংলাদেশ
এশিয়া কাপ হকির প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার কাছে হারার পর আজ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে চায়নিজ তাইপেকে ৮-৩ গোলে উড়িয়ে জয়ে ফিরেছে বাংলাদেশ।
ভারতের বিহারে রাজগির হকি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলায় বাংলাদেশের হয়ে দুটি করে গোল করেছেন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, রাকিবুল হাসান ও আশরাফুল ইসলাম। অন্য দুই গোলের একটি করেন সোহানুর রহমান, অপরটি রেজাউল করিম।
দ্বিতীয় কোয়ার্টার পর্যন্ত ম্যাচে ২-২ সমতা থাকার পর তৃতীয় কোয়ার্টারে বাংলাদেশের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি চায়নিজ তাইপে। এই কোয়ার্টারে চারবার প্রতিপক্ষের জালে বল পাঠায় বাংলাদেশ।
আগামী বছর আগস্টে বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ হকি। এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি খেলবে ১৬ দলের ওই আসরে। শীর্ষ ছয়ে থাকা বাকি পাঁচ দল আগামী ফেব্রুয়ারিতে খেলবে হকির বিশ্বকাপ বাছাই। চায়নিজ তাইপেকে হারিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে জায়গা করে নেওয়ার আশা বাঁচিয়ে রাখল বাংলাদেশ।
ম্যাচ শুরুর চার মিনিটের মধ্যে আবদুল্লাহর গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। কিন্তু খেলা দশ মিনিট না গড়াতেই গোল শোধ করেন চায়নিজ তাইপের সুং-ইউ। অল্প সময়ের মধ্যে দুই গোল হওয়ায় লড়াইটা আরও জমে ওঠে। ১৩ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি বাংলাদেশের আবদুল্লাহ। ১-১ সমতায় শেষ হয় প্রথম কোয়ার্টার।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই আবার গোল হজম করে বাংলাদেশ। পেনাল্টি কর্নার থেকে চায়নিজ তাইপেকে এগিয়ে দেন সুং-ইউ। টানা দুই গোল হজমের পর বাংলাদেশও সুযোগ খুঁজতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ২৬ মিনিটে আবদুল্লাহই ২-২ সমতা ফেরান।
তৃতীয় কোয়ার্টারে আক্রমণে ধার বাড়িয়ে দেয় বাংলাদেশ। তাতে গোল পেতেও বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ৩৬ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে স্কোরলাইন ৩-২ করেন বাংলাদেশের ডিফেন্ডার সোহানুর রহমান। এরপর ৪২ থেকে ৪৫ এই তিন মিনিটে আক্রমণের ঝড় তোলে বাংলাদেশ। পরপর দুই গোল করেন ফরোয়ার্ড রাকিবুল। আর পেনাল্টি কর্নার থেকে ষষ্ঠ গোলটি করেন আশরাফুল।
চতুর্থ কোয়ার্টারে আসে শেষ দুটি গোল। ৫৬ মিনিটে অধিনায়ক রেজাউল করিম পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করার পর ৫৮ মিনিটে ব্যবধান ৮-২ করেন আশরাফুল। তবে ম্যাচ শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে এক গোল শোধ করে হারের ব্যবধানটা কমায় চায়নিজ তাইপে।
আজকের আগে চাইনিজ তাইপেকে ২০১৩ এশিয়া কাপে ১১-৩ এবং ২০১৬ এএইচএফ কাপে ৪-২ গোলে হারিয়েছিল বাংলাদেশ।
নিজেদের গ্রুপের দলগুলোর মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের (২৯তম) পরে আছে শুধু চায়নিজ তাইপে (৩৮তম)। আগামী ১ সেপ্টেম্বর গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়া।