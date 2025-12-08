ফর্মুলা ওয়ানে নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লান্ডো নরিস

ফর্মুলা ওয়ানে নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লান্ডো নরিস
আবুধাবিতে গতকাল রোববার ম্যাক্স ভেরস্টাপেনের চার বছরের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ফর্মুলা ওয়ানে চালকদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন ব্রিটেনের লান্ডো নরিস। ভেরস্টাপেন আবুধাবি গ্রাঁ প্রিঁ জিতলেও সেটা ম্যাকলারেনের হয়ে নরিসের প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব জয় ঠেকাতে পারেনি।
ডাচ ড্রাইভার ভেরস্টাপেন ১২.৫ সেকেন্ড ব্যবধানে দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্কার পিয়াস্ত্রিকে পেছনে ফেলে আবুধাবি গ্রাঁ প্রিঁ জেতেন। তৃতীয় হওয়া নরিসের সঙ্গে ভেরস্টাপেনের ব্যবধান ছিল ১৬.৫ সেকেন্ডের। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেতাব জিততে আবু ধাবিতে বিজয় মঞ্চে থাকাটা নিশ্চিত করতে হতো নরিসকে। তৃতীয় হয়ে ওয়ার্ল্ড ড্রাইভার্স চ্যাম্পিয়নশিপ তালিকায় ভেরস্টাপেনকে ২ পয়েন্ট ব্যবধানে পেছনে ফেলে শীর্ষে ওঠেন নরিস। তৃতীয় পিয়াস্ত্রির সঙ্গে তাঁর ব্যবধান ১৩ পয়েন্টের।
এবারের আগে সর্বশেষ চারবারই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের এই খেতাব জিতেছেন ভেরস্টাপেন। নরিস এবার জেতায় ১৪৫৭ দিনের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব জিততে ব্যর্থ হলেন ভেরস্টাপেন। এর মধ্য দিয়ে ২০০৮ সালের পর ম্যাকলারেনের প্রথম চালক হিসেবেও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতলেন নরিস। ‘ড্রাইভার্স ও কনস্ট্রাক্টর্স’ ক্যাটাগরিতে ১৯৯৮ সালের পর এটাই প্রথম ‘ডাবল’ ট্রফি ম্যাকলারেনের। ২০২০ সালে লুইস হ্যামিল্টনের পর ফর্মুলা ওয়ানে ব্রিটেনের প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নও এখন ২৬ বছর বয়সী নরিস।
রেস শেষে নরিসকে তাঁর দলের প্রকৌশলী বলেন, ‘তুমি এখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন!’ নরিস উত্তর দেন, ‘ধন্যবাদ তোমাদের। তোমরা একটি বাচ্চা ছেলের স্বপ্নপূরণ করেছ।’ বিজয় মঞ্চে গিয়ে অশ্রুভেজা চোখে নরিস বলেন, ‘অনেক দিন কাঁদিনি। কাঁদব যে তা ভাবিনি তবে সেটাই করেছি। মা, বাবা এবং শুরু থেকে যাঁরা সমর্থন দিয়ে এসেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ। ম্যাক্সের কেমন লাগছে সেটা একটু একটু বুঝতে পারছি। ম্যাক্স এবং অস্কারকেও অভিনন্দন।’
আবুধাবি গ্রাঁ প্রিঁ ছিল চলতি বছর ফর্মুলা ওয়ান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে শেষ রেস। নরিস জানতেন এই রেসে সামান্যতম ভুলও ভেরস্টাপেন কিংবা পিয়াস্ত্রির হাতে শিরোপা তুলে দিতে পারে। এ বছর ১৫টি গ্রাঁ প্রিঁতে এগিয়ে ছিলেন পিয়াস্ত্রি। রেস শেষে ভেরস্টাপেন বলেন, ‘আমি অবশ্যই হতাশ নই। সবার জন্যই গর্বিত। আমরা কেউ হাল ছাড়ি না।’