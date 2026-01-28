‘আমরা টেনিস খেলোয়াড় নাকি চিড়িয়াখানার প্রাণী’

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
‘আমরা টেনিস খেলোয়াড় নাকি চিড়িয়াখানার প্রাণী’
‘আমরা টেনিস খেলোয়াড় নাকি চিড়িয়াখানার প্রাণী’—প্রশ্নটি ইগা সিওনতেকের। ছয়বারের এই গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন আজ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নটি তোলেন।
মেলবোর্নে পঞ্চম বাছাই এলেনা রিবাকিনার কাছে ৭-৫, ৬-১ গেমে হারেন দ্বিতীয় বাছাই ও র্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় পোলিশ তারকা সিওনতেক। উইম্বলডনের বর্তমান এই চ্যাম্পিয়ন রিবাকিনার পাওয়ার-টেনিসের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। মস্কোয় জন্ম নেওয়া কাজাখস্তানের তারকা রিবাকিনা ফাইনালে ওঠার লড়াই আমান্দা আনিসিমোভা অথবা জেসিকা পেগুলার মুখোমুখি হবেন।
গতকাল মেয়েদের এককে আরেক কোয়ার্টার ফাইনালে এলিনা সভিতোলিনার কাছে হারেন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বাছাই কোকো গাফ। এই হতাশায় তিনি মেলবোর্ন পার্কে স্টেডিয়ামের ভেতরেই র্যাকেট ভেঙে ফেলেন। ঘটনাটির ভিডিও দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ভিডিওতে দেখা যায়, একটি করিডরের মাঝে গিয়ে র্যাকেট আছড়ে ভাঙছেন গাফ। তবে এই ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়া ভালোভাবে নেননি তিনি। খেলোয়াড়দের ‘প্রাইভেসি’ নেই বলে মন্তব্য করেন গাফ। ক্ষোভ উগড়ে তিনি বলেন, ‘(র্যাকেট ভাঙতে) এমন জায়গায় গিয়েছি যেখানে ক্যামেরা নেই বলে ভেবেছি কারণ এমনিতে তো আর র্যাকেট ভাঙি না। কিন্তু তারা সেটাও সম্প্রচার করেছে।’
আজ হারের পর গাফের পক্ষে দাঁড়ান সিওনতেক। এত এত ক্যামেরায় খেলোয়াড়রা নিজেদের মতো করে ব্যক্তিগতভাবে সময় কাটাতে পারছেন না, সে কারণে বিনোদন ও খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত সময়ের মধ্যে ভারসাম্য থাকা উচিত কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে সিওনতেক বলেন, ‘হ্যাঁ, প্রশ্ন হলো আমরা টেনিস খেলোয়াড় নাকি চিড়িয়াখানার প্রাণী, যাদের সব সময় চোখে চোখে রাখা হয় এমনকি টয়লেটে গেলেও।’ শ্লেষ মেশানো এই মন্তব্যের পর সিওনতেক পরিস্থিতি সামলাতে বলেন, ‘ঠিক আছে, একটু বাড়িয়ে বলে ফেলেছি, তবে কিছুটা ব্যক্তিগত পরিসর থাকলে ভালো হয়। নিজের মতো করে কিছু করতে পারার সুযোগ পেলে ভালো হয়, একটু ব্যক্তিগত পরিসরে, যা সারা বিশ্ব দেখবে না।’
সপ্তাহের শুরুতে কোর্টের বাইরে এক ঝামেলায় জড়ান সিওনতেক। অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড না নিয়ে আসায় মেলবোর্ন পার্কে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ঘটনাটি ক্যামেরায় ধরা পড়ে এবং ভিডিও দ্রুতই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সিওনতেক এ নিয়ে বলেন, ‘আমরা টেনিস খেলোয়াড় বলে বিষয়টা এমন হওয়া উচিত নয়। আমাদের কাজ হলো কোর্টে ও সংবাদ সম্মেলনে মানুষের নজরে থাকা। অ্যাক্রেডিটেশন আনতে ভুলে যাওয়ার কারণে মিম হওয়া আমাদের কাজ নয়।’
সিওনতেককে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে ওঠা ২০২২ উইম্বলডনজয়ী রিবাকিনা বলেন, ‘খুবই ভালো লাগছে। আমরা একে অপরকে খুব ভালোমতো জানি। একটু আক্রমণাত্মক খেলার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় সেট থেকে একদম ভারহীনভাবে খেলতে পেরেছি।’