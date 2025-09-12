টেনিস ‘আসক্ত’ জোকোভিচের স্বপ্ন কি এবার সত্যি হবে
একটি-দুটি নয়, নোভাক জোকোভিচ টানা আটটি গ্র্যান্ড স্লাম খেলতে নেমেছিলেন ‘২৫’-এ চোখ রেখে। নারী-পুরুষ মিলিয়ে গ্র্যান্ড স্লাম একক জয়ে সর্বকালের সেরা হতে আর একটি গ্র্যান্ড স্লাম একক শিরোপাই যে দরকার ছিল জোকোভিচের। অপেক্ষটা এখনো আছে সার্বিয়ান তারকার। ২০২৪ ও ২০২৫ সালে কোনো গ্র্যান্ড স্লাম না জেতা জোকোভিচ রোববার শুরু অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরু করছেন সেই ‘২৫’-এ চোখ রেখেই।
জোকোভিচ অবশ্য ফেবারিট নন। যেই তকমাটা বরাদ্দ গত দুই বছরে পুরুষ টেনিসের সব কটি গ্র্যান্ড স্লাম ভাগাভাগি করে চ্যাম্পিয়ন হওয়া কার্লোস আলকারাজ ও ইয়ানিক সিনারের জন্য। স্প্যানিশ আলকারাজ শীর্ষ বাছাই। মেলবোর্ন পার্কে গত দুবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালিয়ান সিনার দ্বিতীয় বাছাই। বাছাইয়ে জোকোভিচ আছেন ৪ নম্বরে।
বয়স হয়ে গেছে ৩৮। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের রেকর্ড ১০ বারের চ্যাম্পিয়ন জোকোভিচ একাদশ শিরোপা জিতে গেলে রেকর্ডই গড়ে ফেলবেন।
রেকর্ডটা সবচেয়ে বেশি বয়সে গ্র্যান্ড স্লাম পুরুষ একক জয়ের। উন্মুক্ত যুগে যে রেকর্ডটার মালিক কেন রোজওয়াল। ১৯৭২ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেই রেকর্ড গড়ার দিন রোজওয়ালের বয়স ছিল ৩৭ বছর ২ মাস।
গতকাল জোকোভিচ জানালেন, তিনি স্বপ্ন দেখছেন এমন কিছু করারই, ‘সত্যি বলতে, আমি এখনো স্বপ্ন দেখি। খেলাটির প্রতি ভালোবাসা ও টান বলতে পারেন। কোর্টে নামলে অন্য রকম এক শক্তি অনুভব করি। অ্যাড্রেনালিনের চলাচল বেড়ে যায়, প্রায় মাদকের মতো বলতে পারেন। খেলতে নামার অদম্য ইচ্ছাটা কী যে আসক্তির।’
২৫তম শিরোপা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আমি বরং যা অর্জন করেছি, সেদিকেই মনোযোগ দিতে চাই—যা হয়তো অর্জন করতে পারি, তা নিয়ে নয়। অবশ্যই আশা করি সেটা হবে। তবে ২৪-ও খারাপ কোনো সংখ্যা নয়।নোভাক জোকোভিচ
এই বয়সে সিনার ও আলকারাজের মতো দুই তরুণ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতে পেছনে ফেলার আত্মবিশ্বাসও আছে জোকোভিচের, নিজের ওপর বিশ্বাস আর আত্মবিশ্বাস না থাকলে আমি এখানে বসে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতাম না, কিংবা প্রতিযোগিতায় নামতাম না। এখনো আমার ভেতরে সেই তাড়না আছে। আর আমি বুঝি, এই মুহূর্তে সিনার আর আলকারাজ সবার চেয়ে আলাদা এক স্তরে খেলছে। এটা বাস্তবতা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে অন্য কারও কোনো সুযোগ নেই। আমি সব সময়ই নিজের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করি—যেকোনো টুর্নামেন্টে, বিশেষ করে এখানে।’
যদি সব হিসাব উল্টে দিতে পারেন জোকোভিচ, তবে অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট কোর্টকে ছাড়িয়ে তিনি এককভাবে সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ড গড়বেন। গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে সেই লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি। তবে বিষয়টি নিয়ে বেশি ভাবতে চান না বলে জানিয়েছেন, ‘২৫তম শিরোপা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আমি বরং যা অর্জন করেছি, সেদিকেই মনোযোগ দিতে চাই—যা হয়তো অর্জন করতে পারি, তা নিয়ে নয়। অবশ্যই আশা করি সেটা হবে। তবে ২৪-ও খারাপ কোনো সংখ্যা নয়।’
২০২৬ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
তারিখ ১৮ জানুয়ারি-১ ফেব্রুয়ারি
প্রাইজমানি ১১.১৫ কোটি অস্ট্রেলিয়ান ডলার (প্রায় ১৩৬৫ কোটি টাকা)
কোথায় দেখবেন
সনি স্পোর্টস টেন ২, ৩ ও ৫-এ প্রতিদিন বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সরাসরি সম্প্রচার করবে টুর্নামেন্ট।
শীর্ষ পাঁচ বাছাই
পুরুষ
১ কার্লোস আলকারাজ (স্পেন)
২ ইয়ানিক সিনার (ইতালি)
৩ আলেকসান্দার জভেরেভ (জার্মানি)
৪ নোভাক জোকোভিচ (সার্বিয়া)
৫ লরেনৎসো মুসেত্তি (ইতালি)
নারী
১ আরিনা সাবালেঙ্কা (বেলারুশ)
২ ইগা সিওনতেক (পোল্যান্ড)
৩ কোকো গফ (যুক্তরাষ্ট্র)
৪ আমান্ডা আনিসিমোভা (যুক্তরাষ্ট্র)
৫ ইয়েলেনা রিবাকিনা (কাজাখস্তান)