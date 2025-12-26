নিজেকে নিয়েই বাজি ধরেছিলেন যে টেনিস তারকা

নিজেকে নিয়েই বাজি ধরেছিলেন যে টেনিস তারকা
তিনবারের গ্র্যান্ড স্লামে একক চ্যাম্পিয়ন ববি রিগস। তবে টেনিস ইতিহাস তাঁকে এই কারণে মনে রাখেনি। প্রয়াত এই টেনিস খেলোয়াড়কে ইতিহাস মনে রেখেছে ‘ব্যাটল অব দ্য সেক্সেস’ ম্যাচের কারণে। ১৯৭৩ সালে সেই সময়ের সেরা দুই খেলোয়াড়ের একজন বিলি জিন কিংয়ের সঙ্গে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছিলেন ৫৫ বছর বয়সী এই ব্রিটিশ পুরুষ খেলোয়াড়। ১ লাখ মার্কিন ডলারের সেই ম্যাচে ৬-৪, ৬-৩, ৬-২ গেমে জিতে হইচই ফেলেছিলেন বিলি জিন কিং। ওই বছরই এর আগে সেরা দুই নারী খেলোয়াড়ের আরেকজন মার্গারেট কোর্টকে ৬-২, ৬-১ গেমে হারিয়েছিলেন রিগস। ইতিহাসে যে ম্যাচটি পরিচিত হয়ে আছে ‘মাদার্স ডে ম্যাসাকার’ নামে।
কোর্টকে হারানোর পর কিংয়ের কাছে রিগসের হারটাকে অবশ্য অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখেন। ২০১৩ সালে ইএসপিএনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, ইচ্ছা করেই হেরেছিলেন রিগস। তাঁর এক কাছের মানুষ ইএসপিএনকে জানান, একটি মাফিয়া গোষ্ঠীর কাছে ঋণ ছিল রিগসের। সেটি পরিশোধ করতে পারছিলেন না তিনি। বিলি জিন কিংসের কাছে হেরে গেলে মাফিয়ারা মাফ করে দেবে তাঁকে, ম্যাচ ছেড়ে দেওয়ার কারণ নাকি এটাই। এই তথ্য যখন প্রকাশিত হয়, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য রিগস আর জীবিত নেই।
তবে খেলোয়াড়ি জীবনেই জুয়ারি ও বাজিকর হিসেবে কুখ্যাতি ছিল রিগসের। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত আত্মজীবনীতেই রিগস লিখে গেছেন বাজিতে নিজের আসক্তির কথা। সেখানে তিনি দাবি করেন, ১৯৩৯ সালের উইম্বলডনে নিজের ওপরে বাজি ধরে ১ লাখ ৫ হাজার মার্কিন ডলার জিতেছিলেন। সেই বাজির বর্তমান মূল প্রায় ২৩ লাখ ৭৫ হাজার ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ২৯ কোটি টাকা।
যা ভাবছেন, তা নয়! ইচ্ছা করে হারের জন্য নয়, রিগস বাজি ধরেছিলেন তিনি ত্রিমুকুট জিতবেন। একক, দ্বৈত ও মিশ্র দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেই বাজিতে জিতে যান রিগস।