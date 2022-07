জিমেইল অ্যাকাউন্ট ডিলিট করব কীভাবে?

ঠিকানায় যাবেন। ই–মেইলটি যদি আগে থেকেই এ ব্রাউজারে লগইন থাকে, তাহলে নতুন করে লগইন করতে হবে না। লগইন করা না থাকলে Sign in–এ ক্লিক করে ই–মেইল ঠিকানা ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করুন। একটু নিচে এসে Your data & privacy options সেকশনের নিচের মেনুর More options–এ ক্লিক করুন। এরপর Delete your Google Account–এ ক্লিক করুন। এরপর লগইন সম্পন্ন হলে পরের ধাপগুলো অনুসরণ করুন। মুছে যাবে আপনার ই–মেইল অ্যাকাউন্ট।

পরামর্শ দিয়েছেন—রাকিবুল হাসান, সফটওয়্যার প্রকৌশলী­­­, প্রশ্ন পাঠাতে: [email protected]