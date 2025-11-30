ফেসবুক অ্যাপ চালুর সময় আপনি কি উইন্টার থিম লোগো দেখেছেন
কয়েক দিন ধরেই বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে ফেসবুক। তবে এবারের আলোচনার বিষয় ফেসবুকের সহপ্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ বা প্রতিষ্ঠানটির চালু করা নতুন কোনো ফিচার নয়। ফেসবুক অ্যাপ চালুর সময় ভেসে ওঠা ভিন্ন লোগো নিয়েই চলছে আলোচনা। ‘উইন্টার স্নো’ থিমের নতুন লোগো ফেসবুক অ্যাপ চালুর সময় সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দেখা যাচ্ছে। আর তাই ফেসবুকের লোগো পরিবর্তন করা হয়েছে কি না, তা নিয়ে অনলাইনে চলছে তুমুল আলোচনা।
স্মার্টফোনে ফেসবুক অ্যাপের মূল পেজ খোলার ঠিক আগমুহূর্তে বা ‘লঞ্চ স্ক্রিনে’ চিরাচরিত নীল-সাদা লোগোর বদলে ভেসে উঠছে তুষারাবৃত হালকা নীল রঙের ফেসবুক লোগো। অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস উভয় অপারেটিং সিস্টেমেই লোগোটি দেখা যাচ্ছে। শীতের মৌসুম শুরু হওয়ায় অনেকেই ধারণা করছেন, শীতকালীন আবহ বা বিশেষ কোনো ‘থিম’ হিসেবে ফেসবুক এই পরিবর্তন এনেছে। তবে এটি সাময়িক কোনো নকশা না কারিগরি ত্রুটি, তা নিয়ে ব্যবহারকারীদের মধ্যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।
আইফোনে ফেসবুক ব্যবহারকারী সাদিক ইভান বেশ কয়েক দিন ধরেই উইন্টার থিম লোগোটি দেখছেন। প্রথমে অবশ্য তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর স্মার্টফোনের রেজল্যুশনের সমস্যার কারণে লোগোটি ভিন্ন দেখাচ্ছে। পরে অন্যদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন এমন অভিজ্ঞতা প্রায় সবারই হচ্ছে। একই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন অ্যান্ড্রয়েডে ফেসবুক ব্যবহারকারী সৈয়দা মৌ জান্নাত। লোগোটি দেখে প্রথমে নিজের স্মার্টফোনে কোনো ত্রুটি হয়েছে বলে ভেবেছিলেন তিনি।
জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম রেডিটে একজন লিখেছেন, ‘ফেসবুক অ্যাপ এখন স্নো গ্লোবের মতো। আইওএসে তাই দেখাচ্ছে।’ সেখানে একজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন ‘অ্যান্ড্রয়েডেও তা–ই।’ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফেসবুকের ভিন্ন লোগো দেখা গেলেও এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা।
প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো নিজেদের লোগো পরিবর্তন করে ফেসবুক। তখন ফেসবুকের প্রথম অক্ষর ‘এফ’ ছাড়া অন্য সব কটি অক্ষরের নকশায় পরিবর্তন আনা হয়।