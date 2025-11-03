বিটিআরসির খসড়া নীতিমালা বাস্তবায়ন হলে ইন্টারনেটের দাম বাড়বে

আইএসপিএবির সংবাদ সম্মেলন
বিটিআরসির খসড়া নীতিমালা বাস্তবায়ন হলে ইন্টারনেটের দাম বাড়বে
ফিক্সড টেলিকম সার্ভিস প্রোভাইডারদের (এফটিএসপি) জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) তৈরি খসড়া নীতিমালা বাস্তবায়ন হলে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবার দাম ১৮ দশমিক ৪০ শতাংশ বাড়বে। এর ফলে দেশের ইন্টারনেট সেবায় মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আজ সোমবার রাজধানীর মহাখালীর রাওয়া ক্নাবে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি)।
সংবাদ সম্মেলনে ফিক্সড টেলিকম সার্ভিস প্রোভাইডারদের (এফটিএসপি) জন্য তৈরি খসড়া নীতিমালার তীব্র বিরোধিতা করে বক্তারা জানান, খসড়া নীতিমালা অনুযায়ী এফটিএসপি অপারেটরদের ৫ দশমিক ৫ শতাংশ রাজস্ব শেয়ার এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের জন্য ১ শতাংশ দিতে হবে। এ ছাড়া ক্রয়মূল্যও ১৪ শতাংশ বাড়বে। বাজার পরিস্থিতি না বুঝে তৈরি করা এ নিয়মের কারণে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা দেওয়া প্রায় ২ হাজার ৭০০ ছোট প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে।
আইএসপিএবির সভাপতি আমিনুল হাকিম সম্মেলনে বলেন, সরকারের টেলিকম নীতি তাদের মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এসব নিয়মকানুন এখন আর জনস্বার্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। সরকার বর্তমানে এই খাত থেকে ২১ দশমিক ৪৫ শতাংশ রাজস্ব আয় করছে। প্রস্তাবিত নীতিমালায় সরকারের রাজস্ব আয় বেড়ে ৪০ দশমিক ২৫ শতাংশ হবে। বিটিআরসির নতুন নিয়ম অনুযায়ী ৭০০ টাকার ইন্টারনেট প্যাকেজের দাম ৮৫০ থেকে ৯০০ টাকা হতে পারে। এই দাম তৃণমূল পর্যায়ের গ্রাহকদের ওপর চাপ তৈরি করবে। ফলে শহর ও গ্রামীণ এলাকার মধ্যে ডিজিটাল বৈষম্য আরও বাড়বে। একদিকে সরকার ইন্টারনেটের দাম কমানোর কথা বলে, অন্যদিকে তাদের নীতিগত সিদ্ধান্ত এটিকে আরও ব্যয়বহুল করে তুলছে।
প্রস্তাবিত খসড়া নীতিমালায় মোবাইল অপারেটরদের ফিক্সড ওয়্যারলেস অ্যাকসেস এবং লাস্ট মাইল ফাইবার সংযোগের মাধ্যমে ফিক্সড কানেকটিভিটি দেওয়ারও স্পষ্ট অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যা দেশীয় এবং নিজস্ব বিনিয়োগে গড়ে ওঠা আইএসপিগুলোর জন্য অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করবে বলে আশঙ্কা করছে আইএসপিএবি। সংবাদ সম্মেলনে আইএসপিএবির মহাসচিব নাজমুল করিম ভুঁইয়াসহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন ।