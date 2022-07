ফেসবুক পোস্টে মন্তব্য নিয়ন্ত্রণ করবেন যেভাবে

মন্তব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ফেসবুকে প্রবেশ করে নির্বাচিত পোস্টের ওপরের ডান দিকে থাকা তিনটি ডট আইকনে ক্লিক করে Who can comment on this post? অপশন নির্বাচন করতে হবে। এবার Profiles and Pages you mention অপশনে ক্লিক করলেই মন্তব্যে সুবিধা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে।