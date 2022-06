ফেসবুক বা মেসেঞ্জারে যুক্ত থাকলেও জানবে না কেউ

কম্পিউটারে এ সুবিধা ব্যবহারের জন্য প্রথমেই ফেসবুকে লগইন করে ওপরের ডান পাশে থাকা ‘মেসেঞ্জার’ আইকনে ক্লিক করতে হবে। এবার ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে চ্যাট অপশনের পাশে থাকা তিন ডট মেনু থেকে Active Status নির্বাচন করতে হবে। এরপর Active Status অপশন বন্ধ করলেই ফেসবুক বা মেসেঞ্জার ব্যবহারের তথ্য বন্ধুরা জানতে পারবেন না। Active Status অপশন কাজে লাগিয়ে চাইলে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখা যায়। এ জন্য Active Status: ON for some নির্বাচন করে যাদের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চান তাদের নাম নির্বাচন করতে হবে।