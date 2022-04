ওয়েবসাইট ব্লক করার জন্য প্রথমে আইফোনের সেটিংস অপশনে প্রবেশ করে Screen Time থেকে Content & Privacy Restrictions ট্যাপ করতে হবে। এবার পুনরায় Content Restrictions অপশন ট্যাপ করতে হবে। এরপর Web Content অপশন ট্যাপ করে ওয়েব কনটেন্টের জায়গায় Limit Adult Websites নির্বাচন করতে হবে। এবার Never Allow বিভাগের নিচে থাকা Add Website অপশন চেপে যেসব ওয়েবসাইট ব্লক করতে চান সেগুলোর ঠিকানা যুক্ত করে Done চাপতে হবে।