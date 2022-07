ফেসবুক পোস্টে করা প্রতিক্রিয়া যদি না দেখাতে চান

Preferences বিভাগের নিচে থাকা Reaction preferences-এ ক্লিক করলে বিভিন্ন অপশন দেখা যাবে। এবার On your posts অপশনটি বন্ধ করলেই নিজেদের পোস্টে করা অন্যদের প্রতিক্রিয়া লুকিয়ে রাখা যাবে। চাইলে অন্য ফেসবুক ব্যবহারকারীদের পোস্টে জমা হওয়া প্রতিক্রিয়াগুলোও নিজেদের নিউজফিডে লুকিয়ে রাখা সম্ভব। এ জন্য Reaction preferences বিভাগ থেকে On posts from others অপশনটি বন্ধ করতে হবে। কম্পিউটারেও একই পদ্ধতিতে ফেসবুক পোস্টের প্রতিক্রিয়া লুকিয়ে রাখা যাবে।