হ্যাক হওয়া হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট দ্রুত ফেরত পাবেন যেভাবে

হ্যাক হওয়া হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট দ্রুত ফেরত পাবেন যেভাবে
তাৎক্ষণিক বার্তা আদান-প্রদানের পাশাপাশি সহজে কথা বলা ও ভিডিও কল করার সুযোগ থাকায় নিয়মিত হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন অনেকেই। ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা পাওয়ায় হোয়াটসঅ্যাপে সাইবার হামলার পরিমাণও বাড়ছে। প্রতারকেরা সাধারণত ভুয়া অথেনটিকেশন কোড, ওটিপি, অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন কল, ভুয়া লিংক পাঠানোসহ বিভিন্ন কৌশলে অন্যদের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টে প্রবেশের চেষ্টা করে থাকে। সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারলে বেশির ভাগ হ্যাকড অ্যাকাউন্টই দ্রুত ফেরত পাওয়া যায়।
হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে সন্দেহ হলে দ্রুত অ্যাপটি মুছে ফেলে নির্দিষ্ট ফোন নম্বরের মাধ্যমে পুনরায় ইনস্টল করে লগইন করতে হবে। এরপর ছয় সংখ্যার অথেনটিকেশন কোডটি অ্যাপে প্রবেশ করাতে হবে। এর ফলে যে ব্যক্তি গোপনে অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করেছিল, সে অননুমোদিত সব যন্ত্র থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাইন আউট হয়ে যাবে। কিছু ক্ষেত্রে অ্যাপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নম্বর যাচাই করে নিতে পারে। এটি স্বাভাবিক বিষয়। আগে রিকভারি ই–মেইল যুক্ত করা থাকলে ‘ফরগট পিন?’ অপশন ব্যবহার করে সঙ্গে সঙ্গে নতুন পিন তৈরি করা যায়।
সিম কার্ড বদলে ফেলার (সিম সোয়াপ) আশঙ্কা থাকলে দ্রুত মোবাইল অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। কারণ, মূল সিম ছাড়া হোয়াটসঅ্যাপের তথ্য যাচাই করা সম্ভব নয়। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে হোয়াটসঅ্যাপের সাপোর্ট সেন্টারে ([email protected]) ই–মেইল পাঠিয়ে অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় করার অনুরোধ জানাতে হবে। অ্যাকাউন্ট ফিরে পাওয়ার পর ‘লিংকড ডিভাইসেস’ অংশে প্রবেশ করে অচেনা সব যন্ত্রের নাম মুছে ফেলতে হবে এবং পরিচিতদের বিষয়টি অবগত করতে হবে। এরপর ব্যাকআপ অপশন চালু থাকলে আগের চ্যাট ইতিহাস গুগল ড্রাইভ বা আইক্লাউড থেকে পুনরুদ্ধার করতে হবে।
সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের তথ্য মতে, সাইবার হামলা থেকে নিরাপদে থাকার জন্য হোয়াটসঅ্যাপের সেটিংস থেকে মিডিয়া অটো ডাউনলোড অপশন বন্ধ রাখাসহ বেশ কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। অপরিচিত ব্যক্তিদের পাঠানো ছবি ডাউনলোড না করার পাশাপাশি ওটিপি, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নম্বর ও পাসওয়ার্ড তথ্য হোয়াটসঅ্যাপে আদান-প্রদান না করারও পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।
সূত্র: গ্যাজেটস৩৬০