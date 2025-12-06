জিমেইল অ্যাকাউন্ট হ্যাকড হয়েছে কি না, তা যাচাই করবেন যেভাবে
জিমেইল এখন কেবল ই–মেইল আদান–প্রদানের মাধ্যম নয়। ব্যাংকের নোটিফিকেশন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বার্তা, বিভিন্ন অ্যাপের সতর্কতা, ক্লাউডে সংরক্ষিত নথি, ফোনের ব্যাকআপ, কন্ট্যাক্ট ও ব্যক্তিগত তথ্য সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। ফলে জিমেইল অ্যাকাউন্ট হ্যাকড হলে বেশ বিপদে পড়তে হয়। তবে জিমেইল অ্যাকাউন্ট হ্যাকড হলেও অনেক ব্যবহারকারী তা শনাক্ত করতে পারেন না। গুগলের নিরাপত্তা সেটিংসে থাকা বিশেষ টুল ব্যবহার করে জিমেইল অ্যাকাউন্ট হ্যাকড হয়েছে কি না, তা সহজেই জানা যায়। পদ্ধতিটি দেখে নেওয়া যাক।
জিমেইল অ্যাকাউন্ট হ্যাকড করে কেউ অন্য কোনো যন্ত্রে ব্যবহার করছে কি না, তা জানার জন্য প্রথমে কম্পিউটার থেকে গুগল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করে লগইন করতে হবে। লগইন করার পর এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে ওপরের দিকে বেশ কিছু অপশন দেখা যাবে। এরপর সিকিউরিটি ট্যাবে ক্লিক করে ‘ইয়োর ডিভাইসেস’ অপশনে প্রবেশ করতে হবে। এবার ম্যানেজ অল ডিভাইসেস অপশন নির্বাচন করলেই যেসব যন্ত্রে আপনার গুগল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে, তার তালিকা দেখা যাবে।
অপরিচিত বা সন্দেহজনক কোনো যন্ত্রের নাম তালিকায় থাকলে সেটি নির্বাচন করে পরবর্তী পেজে থাকা ‘সাইন আউট’ অপশনে ক্লিক করতে হবে। যন্ত্রটি সন্দেহজনক মনে হলে ‘ডোন্ট রিকগনাইজ সামথিং’ অপশনে ক্লিক করতে হবে। অন্য কোনো যন্ত্রে অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেলে দ্রুত পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে হবে।
জিমেইল অ্যাকাউন্ট নিরাপদ রাখতে যেসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে
জিমেইল অ্যাকাউন্ট নিরাপদ রাখতে অবশ্যই টু ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন প্রযুক্তি সক্রিয় রাখতে হবে। এর ফলে পাসওয়ার্ড ফাঁস হলেও কেউ সহজে অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারবে না। এ ছাড়া একই পাসওয়ার্ড একাধিক অ্যাকাউন্টে ব্যবহার না করা, স্মার্টফোন বা কম্পিউটারে ব্যবহৃত সফটওয়্যার ও নিরাপত্তা নিয়মিত হালনাগাদ করার পাশাপাশি অন্যদের পাঠানো ই–মেইলের সঙ্গে যুক্ত অচেনা লিংক বা অ্যাটাচমেন্টে ক্লিক করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া