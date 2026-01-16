প্রযুক্তি

এআই ও রোবট নিয়ে ইলন মাস্কের ৪ ভবিষ্যদ্বাণী

আহসান হাবীব
ইলন মাস্কফাইল ছবি: রয়টার্স

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও রোবোটিকস প্রযুক্তি আগামী দশকে স্বাস্থ্যসেবা, অর্থনীতি ও মানবজীবনের মৌলিক ধারণায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন স্পেসএক্স, টেসলাসহ খুদে ব্লগ লেখার সাইট এক্সের (সাবেক টুইটার) মালিক ইলন মাস্ক। প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে চিকিৎসা পেশার কাঠামো বদলে যাওয়ার পাশাপাশি মানুষের আয়ু বাড়ানোর বিষয়টিও বাস্তবসম্মত লক্ষ্য হয়ে উঠবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

পিটার ডায়াম্যান্ডিসের সঞ্চালনায় ‘মুনশটস’ পডকাস্টে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইলন মাস্ক বলেন, চিকিৎসা পেশার সামনে কার্যত তিন বছরের সময়সীমা রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যেই বিশেষায়িত হাসপাতালে সংখ্যায় ও দক্ষতায় মানব চিকিৎসক ও সার্জনদের ছাড়িয়ে যাবে রোবট। এআই ও রোবট নিয়ে ইলন মাস্কের চার ভবিষ্যদ্বাণী দেখে নেওয়া যাক।

১. রোবট সার্জনের উত্থান

ইলন মাস্কের মতে, বর্তমান চিকিৎসাব্যবস্থা মানুষের শেখার সীমাবদ্ধতার কারণে কাঙ্ক্ষিত গতিতে এগোতে পারছে না। আর তাই বিশ্বজুড়ে দক্ষ চিকিৎসক ও সার্জনের ঘাটতি রয়েছে। একজন ভালো চিকিৎসক বা সার্জন হতে দীর্ঘ সময় লাগে। এরপরও চিকিৎসাবিষয়ক জ্ঞান দ্রুত পরিবর্তিত হয়। সীমিত সময় ও চাপের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে মানব চিকিৎসকদের ভুল করার ঝুঁকিও থাকে। মাস্কের দাবি, ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষ এমন মানের চিকিৎসাসেবা পাবেন, যা বর্তমানে রাষ্ট্রপ্রধান বা শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিরাই পেয়ে থাকেন। এই সংকটের সমাধান হিসেবে তিনি টেসলার হিউম্যানয়েড রোবট ‘অপটিমাস’–এর কথা বলেন।

২. অবসরকালীন সঞ্চয়ের প্রয়োজন কমবে

ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক বাস্তবতা নিয়েও প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন ইলন মাস্ক। তাঁর মতে, আগামী ১০ থেকে ২০ বছরের মধ্যে অবসরজীবনের জন্য আলাদা করে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই কমে যাবে। এ বিষয়ে মাস্ক জানান, রোবট যদি ঘর নির্মাণ থেকে শুরু করে খাদ্য উৎপাদনসহ প্রায় সব ধরনের শারীরিক শ্রমে সক্ষম হয়ে ওঠে, তাহলে পণ্য ও সেবার উৎপাদন খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে। সে ক্ষেত্রে জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়ের প্রয়োজন থাকবে না। এমন বাস্তবতায় অবসরকালীন সঞ্চয়ের ধারণা গুরুত্ব হারাতে পারে।

৩. মানুষের আয়ু বৃদ্ধির সম্ভাবনা

মানুষের আয়ু বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়েও আশাবাদী ইলন মাস্ক। তাঁর মতে, বার্ধক্য কোনো অনিবার্য প্রাকৃতিক ঘটনা নয়, এটি একটি সমাধানযোগ্য প্রযুক্তিগত সমস্যা। মানবদেহে বয়স বৃদ্ধির একটি সুস্পষ্ট প্রক্রিয়া বা ‘ঘড়ি’ রয়েছে। মানুষ কার্যত মৃত্যুর জন্য প্রোগ্রাম করা। সেই প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা গেলে দীর্ঘায়ু বা আধা অমরত্ব অর্জন সম্ভব হতে পারে। তাঁর দাবি, ভবিষ্যতে এই সমাধান এতটাই স্বাভাবিক বলে মনে হবে যে তা আর বিস্ময়ের কারণ থাকবে না।

৪. মানুষের সম্মিলিত বুদ্ধিমত্তাকেও ছাড়িয়ে যাবে এআই

ইলন মাস্কের শেষ ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সক্ষমতা নিয়ে। তাঁর মতে, ২০৩০ সালের মধ্যেই এআই পুরো মানবজাতির সম্মিলিত বুদ্ধিমত্তাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। মাস্কের দাবি, ভবিষ্যতে এআইয়ের বুদ্ধিমত্তা মানুষের কল্পনার চেয়ে বহুগুণ বেশি হবে।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

