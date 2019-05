উইন্ডোজ দশে পিডিএফ প্রিন্টার

কোনো ফাইল পিডিএফ হিসেবে সংরক্ষণ করার সহজ পদ্ধতি হলো পিডিএফ প্রিন্টার ব্যবহার করা। কোনো ওয়েব পেজ অফলাইনে সংরক্ষণ করার জন্যও খুব সহায়ক এটি। মাইক্রোসফট অফিস স্যুটসহ নতুন অনেক সফটওয়্যারে পিডিএফ হিসেবে সংরক্ষণ করার সুবিধা আগে থেকেই যুক্ত থাকে। না থাকলেও সমস্যা নেই। বিনা মূল্যে পাওয়া যায়, এমন অনেক সফটওয়্যার ব্যবহার করে কাজটি করা যায় সহজেই।

‘পিডিএফ কনভারটার’ ও ‘পিডিএফ প্রিন্টার’-এর মধ্যে মূল পার্থক্যটি হলো পিডিএফ প্রিন্টার আসলে প্রিন্টার হিসেবে দেখানো হয় এবং অন্য যেকোনো ইনস্টল করা প্রিন্টারের পাশে তালিকাভুক্ত থাকে। প্রিন্ট করার সময় নিয়মিত প্রিন্টারের পরিবর্তে পিডিএফ প্রিন্টার অপশন নির্বাচন করে প্রিন্ট কমান্ড দিলেই হলো।

উইন্ডোজ ১০–এ পিডিএফ প্রিন্টার

উইন্ডোজ ১০–এ ‘প্রিন্ট-টু-পিডিএফ’ নামে একটি ডিফল্ট পিডিএফ প্রিন্টার থাকে, যা সব প্রোগ্রামেই নির্বিশেষে কাজ করে। তবে তা যদি খুঁজে না পান, তবে কয়েকটি সহজ ধাপ অনুসরণ করে ইনস্টল করে নিতে পারবেন।

n ডেস্কটপে গিয়ে কি-বোর্ডের Win + X বোতাম দুটি চেপে পাওয়ার ইউজার মেনু খুলুন।

n এরপর Settings > Devices > Printers & scanners > Add a printer or scanner অপশনে ক্লিক করুন।

n The printer that I want isn’t listed লেখা লিংকে ক্লিক করুন।

n Add a local printer or network printer with manual settings অপশনটি নির্বাচন করুন।

n Use an existing port অপশন থেকে FILE: (Print to File) নির্বাচন করুন।

n Manufacturer-এর তালিকা থেকে Microsoft ঠিক করে দিন।

n প্রিন্টার্স মেনুতে Microsoft Print To PDF অপশনটি খুঁজে নিন।

n অ্যাড প্রিন্টার উইজার্ডের নির্দেশাবলি অনুসরণ করুন এবং উইন্ডোজ ১০–এ পিডিএফ প্রিন্টার যুক্ত করার জন্য ডিফল্ট অপশনগুলো নির্বাচন করুন।

বিনা মূল্যে পিডিএফ প্রিন্টার ইনস্টল করুন

আগে থেকে কোনো পিডিএফ প্রিন্টার না পেলে তৃতীয় পক্ষের কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করে নিতে পারেন। বিনা মূল্যে এমন অনেক সফটওয়্যার পাওয়া যায়, যা দিয়ে একটি ফাইলকে পিডিএফ আকারে প্রিন্ট করার জন্য ভার্চ্যুয়াল প্রিন্টার তৈরি করে নেওয়া যায়।

কিছু পিডিএফ প্রিন্টারে তাৎক্ষণিক পিডিএফ ফাইল হিসেবে সংরক্ষণ করা যায়। আর কিছু পিডিএফ প্রিন্টিং সফটওয়্যারে আপনি কীভাবে সংরক্ষণ করতে চান, তা জিজ্ঞাসা করে, যেমন কম্প্রেশন অপশন, পিডিএফটি কোথায় সংরক্ষণ করতে চান ইত্যাদি।

এ ধরনের কিছু উল্লেখযোগ্য সফটওয়্যার হলো কিউট পিডিএফ রাইটার, পিডিএফ২৪ ক্রিয়েটর, পিডিএফলাইট, পিডিএফ ৯৯৫, পিডিএফ ক্রিয়েটর, অ্যাশাম্পু পিডিএফ ফ্রি ও ডপপিডিএফ।

সূত্র: লাইফওয়্যার