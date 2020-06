করোনাভাইরাস: এখন তিন ‘স’ সম্পর্কে সচেতন থাকুন

কিন্তু আগামী আরও এক-দেড় বছর করোনার ঝুঁকির মধ্যেই থাকতে হবে। অন্তত যত দিন কার্যকর টিকা (ভ্যাকসিন) বাজারে না আসে। তারপরও সেই টিকা সবার হাতের নাগালে আসতে তো বেশ কিছু সময় লাগবেই। এই সময়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনাচারে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে লকডাউন তুলে নেওয়ার পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাধারণভাবে মানুষের করণীয় সম্পর্কে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার ৬ জুন ২০২০ (৯ জুন অনলাইনে আপডেটেড) রোনি কেরিন র‍্যাবিন (Roni Caryn Rabin) লকডাউন উত্তরণকালে চারটি ‘সি’ স্মরণ রাখতে বলেন (How to Navigate Your Community Reopening? Remember the Four C’s)। এই চারটি ‘সি’ হলো: ক্লোজ কনটাক্ট, কনফাইনড স্পেসেস, ক্রাউডস, রিয়েলিস্টিক চয়েজেস।

By using this site, you agree to our updated Privacy Policy and our Terms of Use