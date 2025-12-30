স্মার্টফোনে চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীদের জন্য সুখবর
কম্পিউটারের পাশাপাশি স্মার্টফোনে নিয়মিত চ্যাটজিপিটি চ্যাটবট ব্যবহার করেন অনেকে। বিষয়টি মাথায় রেখে চ্যাটজিপিটির অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণে ‘থিঙ্কিং টাইম’ অপশন যুক্ত করেছে ওপেনএআই। নতুন এ সুবিধা চালুর ফলে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা সহজেই জটিল সমস্যা, বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন বা দীর্ঘ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে চ্যাটজিপিটির কাজের গতি নির্ধারণ করে দিতে পারবেন। ফলে ব্যস্ততার সময় দ্রুত চ্যাটজিপিটির কাছ থেকে ফলাফল জানা যাবে।
এত দিন চ্যাটজিপিটির অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণে ‘থিঙ্কিং’ অপশন চালু থাকলেও সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ‘স্ট্যান্ডার্ড থিঙ্কিং’ মোডে সীমাবদ্ধ ছিল। এই মোডে তুলনামূলক কম কম্পিউটিং ক্ষমতা ব্যবহার হয়। ফলে মডেলটি দীর্ঘ সময় নিয়ে জটিল প্রশ্ন বিশ্লেষণ করার সুযোগ পেত না। কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা ‘স্ট্যান্ডার্ড থিঙ্কিং’ ও ‘এক্সটেন্ডেড থিঙ্কিং’ অপশন বেছে নেওয়ার সুবিধা পেলেও স্মার্টফোনে তা সহজলভ্য ছিল না।
ওপেনএআইয়ের তথ্যমতে, চ্যাটজিপিটির ‘এক্সটেন্ডেড থিঙ্কিং’ মোডে বেশি কম্পিউটিং শক্তি ব্যবহার হয়। ফলে জটিল সমস্যা, বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন বা দীর্ঘ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বেশি সময় নিয়ে চিন্তা করে বিস্তারিত ও মানসম্পন্ন উত্তর জানাতে পারে চ্যাটজিপিটি। আর তাই থিঙ্কিং টাইম অপশন এবার মোবাইল সংস্করণেও যুক্ত করা হয়েছে। তবে এই সুবিধা কেবল চ্যাটজিপিটি প্লাস গ্রাহকদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
স্মার্টফোনের পাশাপাশি কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে ‘ফরম্যাটিং ব্লকস’ সুবিধা উন্মুক্ত করেছে ওপেনএআই। সুবিধাটি চালুর ফলে ব্যবহারকারীদের কাজের ধরন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ফরম্যাটে ফলাফল দেখানোর পাশাপাশি সেগুলো দ্রুত সম্পাদনের সুযোগ দেবে চ্যাটজিপিটি। ফরম্যাটিং ব্লকস মূলত ছোট এডিটর টুলবার। চ্যাটজিপিটির রিচ টেক্সট অংশে যেমন ই–মেইল বা লেখার খসড়ায় কোনো লেখা নির্বাচন করলে টুলবারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেখা যাবে। এর ফলে লেখা সম্পাদনা ও বিন্যাস আগের তুলনায় আরও সহজ হবে।
সূত্র: ব্লিপিং কম্পিউটার