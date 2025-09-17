প্রযুক্তি

মেটা কানেক্ট সম্মেলন আজ, যেসব ঘোষণা দিতে পারেন মার্ক জাকারবার্গ

প্রযুক্তি ডেস্ক
মার্ক জাকারবার্গফাইল ছবি: রয়টার্স

আজ বুধবার সন্ধ্যায় শুরু হচ্ছে ‘মেটা কানেক্ট ২০২৫’ সম্মেলন। বার্ষিক এ সম্মেলনে নিজেদের তৈরি নতুন প্রযুক্তি ও পণ্য প্রদর্শন করে থাকে মেটা। এবারের সম্মেলনে নতুন প্রজন্মের স্মার্ট চশমা, হেডসেট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি নিয়ে বড় ঘোষণা দিতে পারেন মার্ক জাকারবার্গ। তাই বরাবরের মতো এ বছরও কানেক্ট সম্মেলন ঘিরে প্রযুক্তিপ্রেমীদের বেশ আগ্রহ রয়েছে। দুই দিনের এ সম্মেলনে মেটা যেসব নতুন প্রযুক্তি বা পণ্যের ঘোষণা দিতে পারে, সেগুলো নিচে দেখে নেওয়া যাক।

হাইপারনোভা

এবারের সম্মেলনে নতুন ধরনের স্মার্ট চশমা উন্মোচন করতে পারে মেটা। ‘হাইপারনোভা’ কোডনেমের স্মার্ট চশমাটি ‘মেটা অরিয়ন’ চশমার মতো পূর্ণাঙ্গ অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর) যন্ত্র নয়, আবার রেব্যান মেটার মতো সাধারণ স্মার্ট চশমাও নয়। চশমাটির ডান লেন্সে ছোট একটি পর্দা রয়েছে। সারফেস ইলেকট্রোমায়োগ্রাফি প্রযুক্তি থাকায় চশমাটি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কবজিতে পরা বিশেষ ব্যান্ডের মাধ্যমে। ফলে সহজেই চশমার পর্দায় সময়, আবহাওয়া, নোটিফিকেশন, ছবি প্রিভিউ, দিকনির্দেশনা ও কথোপকথনের তাৎক্ষণিক অনুবাদ বা ক্যাপশন দেখা যাবে। মেটা এআইয়ের উত্তর শুধু অডিও নয়, টেক্সট আকারেও দেখা যাবে। হাইপারনোভার দাম হতে পারে প্রায় ৮০০ ডলার।

স্মার্ট চশমা

রেব্যানের জনপ্রিয়তার কারণে মেটা নতুন সংস্করণের স্মার্ট চশমা আনতে পারে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রেব্যান মেটার বিক্রি ছাড়িয়েছে ২০ লাখ ইউনিট। দ্য ইনফরমেশনের তথ্যমতে, অ্যাপেরল ও বেলিনি কোডনেমের স্মার্ট চশমায় যুক্ত হতে পারে ফেসিয়াল রিকগনিশন ও এআই সুবিধা। এ ছাড়া ওকলির তৈরি জনপ্রিয় স্ফেয়ারা ফ্রেমের নতুন সংস্করণও আসতে পারে।

মেটা কোয়েস্ট হেডসেট

সম্প্রতি বাজারে আনা কোয়েস্ট ৩এস হেডসেট তুলনামূলক সাশ্রয়ী হলেও কার্যক্ষমতার দিক থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছে। তাই সম্মেলনে কোয়েস্ট ৪ নিয়ে কোনো ঘোষণা আসছে না দিলেও কোয়েস্ট ৩এস হেডসেটে নতুন প্রযুক্তি যুক্তের ঘোষণা দিতে পারে মেটা।

অনলাইনে যেভাবে দেখা যাবে

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার মেনলো পার্কে অবস্থিত মেটার সদর দপ্তরে আয়োজিত সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথিরা সরাসরি অংশ নেবেন। তবে কানেক্ট সম্মেলনের ওয়েবসাইট ও ডেভেলপারদের জন্য মেটার ফেসবুক পেজের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে অনলাইনে সরাসরি সম্মেলনে অংশে নেওয়া যাবে।

সূত্র: ম্যাশেবল

